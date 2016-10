Hendelsen har ført til en stor politiutrykning, ifølge Los Angeles Times. De tre er fraktet til sykehus. En av politifolkene døde av skadene, mens en annen er kritisk skadet, ifølge avisen.

Politiet beskrev saken som en «pågående hendelse». Nå jakter de med store styrker på en mistenkt etter skytingen.

Vitner opplyser til lokale medier at de hørte 10–20 skudd, skriver The Guardian, som også melder at politiet rykket ut i forbindelse med «husbråk» da skytingen skjedde.

Aftenposten følger saken.