Tre skutt og drept på åpen gate i California

Fresnos politisjef Jerry Dyer opplyser at tre hvite personer ble drept i skyteepisoden ved en bussholdeplass i sentrum av byen tirsdag morgen.

Den 39 år gamle mannen som er pågrepet for skytingen, ropte «Gud er størst» på arabisk før han utførte drapene, opplyser Dyer. Til politiet har den antatte gjerningspersonen sagt at han hater hvite mennesker. Politisjefen sier de tre ofrene ble skutt med få minutters mellomrom.

39-åringen er navngitt og ble pågrepet kort tid etter drapene. Han var allerede etterlyst for et drap på en sikkerhetsvakt i Fresno forrige uke. Dyer sier at politiet har bedt FBI om bistand i etterforskningen.