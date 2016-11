Tre syriske sykehus bombet på 24 timer

Minst én person ble drept, og både helsearbeidere og pasienter ble såret i angrepet, som rammet den opprørskontrollerte landsbyen Awaijel vest for Aleppo by tidlig tirsdag morgen, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Sykehuset ble truffet av raketter avfyrt av jagerfly, melder eksilgruppen.

Mandag ble det meldt om angrep mot et sykehus i byen Atareb, som også ligger vest for Aleppo by. Det var det siste fungerende sykehuset i byen, og angrepet ble utført av syriske regjeringsfly, ifølge SOHR.

Også i byen Kafrnaha ble et sykehus rammet av luftangrep mandag. Angrepet ble utført av enten syriske eller russiske fly, opplyser den London-baserte syriske gruppen, som får opplysninger fra et bredt kildenettverk inne i Syria.