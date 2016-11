Trøbbel i Trump-tårnet: Den vriene jobben med å plukke gode folk

Ifølge en rekke amerikanske medier er det store problemer innad i organisasjonen som forbereder Donald Trumps maktovertagelse – overgangsteamet.

Hvor ringer man?

The New York Times beskriver hvordan representanter for andre land har ringt direkte til Trump Tower for å snakke med den påtroppende presidenten uten sedvanlig forhåndsvarsel eller i tråd med kutyme. Etter valget var Egypts Abdel Fattah el-Sisi den første som tilfeldigvis slapp gjennom etterfulgt av Israels Benjamin Netanyahu. Vanligvis er britenes statsminister først, men Theresa May fikk først kontakt et døgn senere. I tillegg var det den britiske politikeren Nigel Farage som første utlending lørdag avla et privatdiplomatisk besøk i Trump-tårnet.

Svigersønn i kulissene?

Sist fredag fikk New Jersey-guvernør Chris Christie sparken fra overgangsteamet og ble erstattet av påtroppende visepresident Mike Pence. Christie regnes trolig som en belastning fordi en skandale med å skape trafikkork som politisk hevn, igjen er blitt aktuell etter en rettssak. Pence har fortsatt med utrenskningene, som hevdes å være iscenesatt av Trumps svigersønn Jared Kushner.

Nå er enda en Christie-alliert ute i kulden: Mike Rogers beskrives av konservative Fox som en «respektert republikansk stemme i sikkerhetssaker». Hans avgang utløste følgende overskrift fra en liberal kommentator i New York Magazine: «Tilregnelig og kompetent person funnet i Trumps overgangsteam, sparket øyeblikkelig».

Konspirasjonsteoretiker inn

Frank Gaffney er ifølge Wall Street Journal hentet inn som erstatter for Rogers. Gaffney har erfaring fra Reagan-administrasjonen, men er de siste årene best kjent for å ha beskyldt Barack Obama for å være skapmuslim og anklaget en rekke politikere, deriblant republikanske tungvektere, for å være med på en muslimsk sammensvergelse for å innføre sharialover i USA.

Trump: Svært godt organisert

Ifølge en kilde nyhetsbyrået AP har snakket med, er overgangsteamet delt opp i «stridende fraksjoner som kjemper om makten». Donald Trump selv avviser imidlertid at det er problemer og sier i en tweet at arbeidet med å besette viktige poster er «svært godt organisert» og bare han vet «hvem finalistene er».

I amerikanske medier strømmer det likevel på med navn. Noe er spekulasjoner og mer eller mindre velfunderte spådommer. Andre rapporter bygger på samtaler med anonyme kilder i Trump-teamet. Turbokapitalisten Carl Icahn hevdet på Twitter at Trump selv har avslørt for ham aktuelle finansministre.

Her er de heteste navnene til de viktigste postene og noen av utfordringene de skaper når Trump og Pence vurderer dem:

Trumps mest lojale støttespiller

Rudy Giuliani, New Yorks tidligere borgermester, er storfavoritt til jobben som utenriksminister. Nyhetsbyrået AP skrev tirsdag, med henvisning til en anonym kilde, at det ikke er noen reell konkurranse om jobben i utenriksdepartementet i Foggy Bottom i Washington. Selv om Giuliani hadde stor suksess med å bekjempe kriminalitet i New York, har han ingen utenrikspolitisk erfaring av betydning.

Riktignok har han tjent penger på å jobbe som konsulent for utenlandske myndigheter, grupper og selskaper. Men det gjør kanskje ikke saken noe bedre for ham. For The Washington Post kunne tirsdag fortelle at Giuliani i 2011 og 2012 holdt taler hvor han forsvarte den kultlignende og marxistiske iranske opposisjonsgruppen Mujahideen-e Khalq.

Onsdag advarte The New York Times på lederplass mot å gjøre ham som utenriksminister og kalte ham et «bedrøvelig og potensielt katastrofalt valg». I valgkampen var Giuliani den mest lojale støttespilleren til Trump i mediene.

Trumps neo-konservative sympatisør

Dersom ikke Giuliani blir ny utenriksminister, trekker stadig flere medier frem John Bolton. Han fungerte et drøyt år som FN-ambassadør under president George W. Bush. Men han måtte trekke seg fordi han ikke ble godkjent av Senatet. Det kan også bli et problem denne gang. Partifellen Rand Paul sa følgende til Politico tidligere i uken.

– Jeg vil gjøre hva som helst for å stoppe at noen som John Bolton blir utenriksminister, sa Paul.

Bolton er kjent som en ivrig tilhenger av Irak-krigen og er tett knyttet til den neo-konservative delen, en gruppe som har lav terskel for bruk av militære virkemidler, av det republikanske partiet.

Trumps kontroversielle veteran

Newt Gingrich (73) ble tidlig koblet til jobben som utenriksminister. Men spekulasjonene rundt ham har roet seg betraktelig etter at han ga uttrykk for at han at han ikke ønsker den. Gingrich gjorde seg bemerket som en særdeles kontroversiell og splittende figur da han var speaker i Kongressen fra 1995 til han ble presset til å trekke seg fire år etter. I 2012 gjorde han et mislykket forsøk på å bli president. I år har han vært blant Trumps fremste støttespillere.

Trumps tradisjonelle republikaner

Bob Corker fra Tennessee leder Senatets utenrikskomité og er aktuell som utenriksminister. Han har blant annet markert seg som tilhenger av å hjelpe Ukraina med våpen i kampen mot russiskstøttede opprørere øst i landet. For øvrig regnes han som en tradisjonell republikaner, men er blitt kritisert av enkelte grupper for ikke å være nok imot abort.

Trumps hauk

Kelly Ayotte tapte gjenvalg til Senatet fra New Hampshire med 712 stemmer. Nå kan hun bli en del av Trump-regjeringen til tross for et turbulent forhold til ham under valgkampen. Hun har bakgrunn fra de rette komiteene i Senatet for en stilling som forsvarsminister eller nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ayotte regnes som en tradisjonell, republikansk hauk i slike saker. Hun har markert seg blant annet i kampen for å beholde Guantánamo-fengselet, mot atomavtalen med Iran og for mer luftbombing av IS.

Trumps general

Avgått general Michael T. Flynn er allerede i praksis Donald Trumps rådgiver i sikkerhetsspørsmål og kan fort få denne jobben i Det hvite hus. Flynn ble presset ut av jobben som sjef for den militære etterretningen ett år før tiden i 2014. Hans planer møtte motstand og lederstilen ble beskrevet som «kaotisk» av kritikere. Flynn er registrert som demokratisk velger, men sier han ikke kjenner igjen partiet han vokste opp med.

Trumps lojale senator

Alabama-senator Jeff Sessions stilte opp for Trump allerede sommeren 2015 og har vært lojal. Han regnes som aktuell for flere statsrådsposter, deriblant forsvar. Han regnes som en av de mest konservative i Senatet. Da Ronald Reagan ville utnevne ham til et dommerembete på 1980-tallet, havarerte forsøket på grunn av rasismeanklager. Han hadde blant annet sagt at han syntes «Ku Klux Klan var helt ok, helt til jeg hørte at de røyker marihuana». Han sa det var en fleip og avviste alle rasismeanklager.

Trumps mulige Bush-valg

Stephen J. Hadleys navn nevnes som mulig forsvarsminister. Han ser ut som valget til en mer tradisjonell republikansk president enn Trump. Hadley var statssekretær i Pentagon under Bush sr. og nasjonal sikkerhetsrådgiver under Bush jr. I andre politiske spørsmål har han utmerket seg i kampen for homofile ekteskap.

Hvem skal underskrive sedlene?

Ifølge investor Carl Icahn har Donald Trump fortalt ham at Steven Mnuchin og Wilbur Ross er aktuelle som finansminister. Mnuchin er en Goldman Sachs-veteran som så sent som i 2008 ga penger til Clinton. Ross er en 78 år gammel milliardær og selskapsraider. New York Times nevner dessuten Texas-kongressmann Jeb Hensarling og tidligere Minnesota-guvernør Tim Pawlenty som aktuelle for å få sin underskrift på amerikanske pengesedler.

Hvem blir toppjuristen?

Jeff Sessions, også aktuell som forsvarsminister, og Rudy Giuliani, også aktuell som utenriksminister, er de oftest nevnte navnene som ny justisminister i USA. Og til tross for at Chris Christie ser ut til å være skjøvet ut av overgangsteamet, fastholder New York Times at han er aktuell i Justisdepartementet. Justisministeren har tittelen generaladvokat og må være jurist.