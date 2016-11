Billettene for noen ukers «luft-cruise» skal kunne ligge på opp mot én million kroner. Det er for hver av de 84 nokså godt bemidlede passasjerene om bord på langdistanseflyet Boeing 777–200LR som selskapet Crystal AirCruises har anskaffet seg.

Crystal AirCruises

Konseptet er å frakte langt flere passasjerer enn et vanlig lite privatfly, til destinasjoner som spenner seg verden over.

Langtur

Inkludert i flybilletten er vel å merke et enten to-tre- eller fireukers jordomreise-tilbud med opptil tre netter på hver destinasjon.

Administrerende direktør Edie Rodriguez sier i et intervju med TheStreet at «vanlige» førsteklassesbilletter til flyselskaper vil ligge under i pris av hva de kan tilby.

God mat og drikke

Samtidig understreker Rodriguez også at flyet, som normalt har rundt 300 seter, for eksempel vil ha egen vinkjeller med gode årgangsviner, egne spiseområder med stoler, og seter som kan omgjøres til en seng.

– Flere av dem som vil benytte dette har allerede et eget privatfly, men ønsker å få med alle de andre opplevelsene ved en skreddersydd jorden rundt-reise, forteller hun til TheStreet.