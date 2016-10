Trump: – Jeg kommer aldri til å trekke meg

– Det er ingen sjanse for at jeg kommer til å gi meg, sier Trump til The Wall Street Journal. Til Washington Post sier han: «Jeg kommer ikke til å trekke meg. Jeg har aldri trukket meg fra noe i hele mitt liv».

Med presidentvalget kun en måned unna har de kvinnefiendtlige kommentarene, som ble fanget på video i 2005, fått flere republikanere til å få panikk.

– Jeg vemmes over det jeg hørte i dag. Kvinner skal kjempes for og aktes, ikke behandles som objekter. Jeg håper at Trump behandler situasjonen med det alvoret den fortjener, sier lederen for Representantenes hus, Paul Ryan.

Han legger til at Trump ikke lenger kommer til å delta sammen med ham på et planlagt arrangement lørdag.

Les også:

Ber Trump tre til side

«Trump kommer åpenbart ikke til å vinne, men han kan fortsatt gjøre noe hederlig ved å tre til side og la Mike Pence (Trumps visepresidentkandidat journ.anm.) prøve seg», tvitret senator Ben Sasse i Nebraska.

Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Den republikanske strategen Terry Sullivan, som tidligere ledet Marco Rubios presidentkampanje, sier at nå er det over.

– Den eneste gode nyheten er at om 30 dager vil Trump gå tilbake til kun å være en tidligere realitystjerne som Kardashians, og republikanere over hele USA vil slippe å bli bedt om å svare for hans dumheter.

Også Illinois-senator Mark Kirk, Utah-senator Mike Lee og kongressmedlem for Republikanerne, Barbara Comstock ber nå Trump tre til side.

Trump hevder selv å ha enorm støtte for sitt kandidatur, og noen tar til orde og forsvarer ham.

– Jeg er ikke enig med hva som ble sagt, men jeg har fortsatt Trump-skiltet mitt i hagen – og det samme har alle naboene mine, sier Rob Gleason, leder for partiet i Pennsylvania.

– Kan gjøre hva som helst

Videoen som har skapt bølger i presidentvalgkampen ble tatt opp i 2005, men ble publisert av Washington Post fredag. Donald Trump befinner seg inne i en buss under opptaket og vet tilsynelatende ikke at lyden blir tatt opp. I samtale med radiovert Billy Bush forteller Trump om hvordan han prøver seg på kvinner.

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner. Jeg bare begynner å kysse dem. Det er som en magnet. Bare kysser. Jeg venter ikke engang. Og når du er en stjerne, lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst, sier Trump.

Den nåværende presidentkandidaten går videre til å fortelle at han beføler kjønnsorganene til kvinnene.

– Du kan gjøre hva som helst, gjentar han.

Trump kommenterer også puppene til en ikke-navngitt kvinne som han skal ha prøvd seg på.

Beklager

I en video publisert på Facebook-siden sin, sier Trump at ordene i videoen som Washington Post publiserte fredag ikke reflekterer den han er.

– Jeg sa det. Det var feil, og jeg beklager, sier Trump.

– Jeg lover å være en bedre mann i morgen og kommer aldri noensinne til å skuffe dere.

– Jeg har sagt og gjort ting som jeg angrer på, og ordene som ble sluppet i dag i denne over ti år gamle videoen, er en av dem, sier Trump i sin beklagelse.

Samtidig slår Trump hardt tilbake mot demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

– Jeg har sagt noen tåpelige ting. Men det er en stor forskjell på ordene og handlingene til andre folk. Bill Clinton har faktisk misbrukt kvinner og Hillary Clinton har mobbet, angrepet og ydmyket ofrene hans, sier Trump.