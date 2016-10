Trump: – Meningsmålingene er forfalsket

Under et valgmøte i Florida mandag innrømte Trump at han muligens mister Pennsylvania, en viktig stat for republikanerne. Men til tross for stormen rundt ham med anklager om seksuelle tilnærminger og overgrep og tap av støtte i eget parti, nekter han å gi opp.

– Jeg tror faktisk at vi vinner, sa han under valgmøtet mandag.

Dagen etter at han antydet at journalister har for mye pressefrihet insisterte han på at mediene promoterer meningsmålinger med slagside.

– Media er ikke bare imot meg, de er imot alle dere også. De er imot det vi representerer, sa han til en jublende folkemengde.

Trumps motstander Hillary Clinton har fått mange med på laget, og under et valgmøte for hennes kampanje mandag sa senatoren i Massachusetts Elizabeth Warren til Donald Trump at «kvinner har fått nok av menn som deg».

– Han tror at fordi han har munnen full av Tic Tacs så kan han tvinge seg på hvilken som helst kvinne innen en armlengdes avstand, sa Warren mandag.