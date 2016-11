Under den ene av de tre debattene under presidentvalgkampen sa Donald Trump at han ville utnevne en spesialetterforsker som skulle granske Hillary Clintons bruk av en privar e-post-server mens hun var utenriksminister.

– Du skulle vært i fengsel, sa Trump til Clinton. Siden den gang har tilhengerne hans hatt «putt henne i fengsel» som et av favorittslagordene sine.

Under det første store intervjuet etter at han ble valgt til president, ble Trump spurt om han virkelig ville oppnevne en spesialetterforsker, med den hensikt å få sin politiske motstander fengslet.

I intervjuet som ble sendt i programmet «60 Minutes» avviste ikke Trump ideen, og sa han «tenkte på det».

– Jeg vil ikke skade dem, de er gode mennesker, sa Trump, og siktet tydelig til Hillary Clinton og hennes familie. Han lovet å komme med et definitivt svar neste gang han stilte til intervju med TV-programmet.

JOSHUA ROBERTS/Reuters/NTB scanpix

Sjokkert over trakassering av muslimer

Donald Trump hadde en mildere og mer forsonende tone i det første TV-intervjuet etter at han overraskende vant presidentvalget sist uke. Han sa blant annet at han var sjokkert over meldinger om trakassering av muslimer og latinamerikanere og ba om at det ble slutt på slike hendelser.

Intervjuet i «60 Minutes» på CBS ble spilt inn fredag og sendt søndag. Det ga Trump en anledning til å møte kritikken og demonstrasjonene etter valget.

– Jeg tror rett og slett ikke de kjenner meg, sa den nyvalgte presidenten om demonstrantene som har fylt gatene i flere amerikanske byer under slagordet «Ikke min president» de siste dagene. Han forsikret også at ingen har noe å frykte fra hans presidentskap.

– Ikke vær redde. Vi skal bringe landet vårt tilbake, sa Trump. Han bekreftet også at han ikke vil motta lønn som president og sa han aksepterer ekteskap mellom personer av samme kjønn.

BECK DIEFENBACH/Reuters/NTB scanpix

Høyredreining

Samtidig gjorde Trump klart at han står fast på sine konservative hovedsaker. Han lovet å peke ut kandidater til høyesterett som er for strengere abortregler og som vil forsvare den grunnlovsfestede retten til å bære våpen. Dette får han mulighet til umiddelbart, ettersom president Barack Obamas forsøk på å fylle plassen etter Antonin Scalia er blitt blokkert av Senatet.

Deler av intervjuet ble offentliggjort på forhånd, og Trump sa blant annet at han planlegger å deportere opptil tre millioner ulovlige innvandrere fra USA.

– Det vi skal gjøre, er å ta de personene som er kriminelle og har rulleblad, er gjengmedlemmer og narkotikalangere. Det er mange av disse menneskene, trolig 2 millioner, kanskje så mange som 3 millioner, sa Trump.

JONATHAN ERNST / X90178

Muren skal bygges

I intervjuet svarte Trump «ja» på spørsmål fra programlederen om muren mot Mexico faktisk skal bli bygget. Men deler av sperringene kan komme i form av et gjerde, påpekte han.

– Men for enkelte områder er en mur mer passende, sa den nyvalgte presidenten om planene for USAs 3.200 kilometer lange grense mot Mexico.

Et stort spørsmål er om Trump vil oppheve beslutninger tatt av Obama som kan gi mange ulovlige innvandrere lovlig opphold. Det vil han vente med å avgjøre til etter at «grensen er trygg» og kriminelle, ulovlige innvandrere er deportert, sier Trump i intervjuet.

Han gjentok også at han vurderte å beholde deler av helsereformen Obamacare og sa at han som president vurderer å rådføre seg med tidligere president Bill Clinton, Hillary Clintons ektemann.

CARLO ALLEGRI/Reuters/NTB scanpix

Priebus blir stabssjef

Søndag ble det klart at Donald Trump utnevner Reince Priebus, lederen for Republikanernes nasjonalkomité, til sin stabssjef, en av de mektigste stillingene i Det hvite hus. Priebus var blant de aller første etablerte republikanerne som ga sin støtte til Trump.

– Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten til å tjene den nye presidenten og nasjonen. Sammen skal vi jobbe for en økonomi som gagner alle, sikre grensene våre, erstatte Obamacare og knuse radikal islamsk terrorisme, sa Priebus.

Breitbart-redaktør Steve Bannon blir Trumps nærmeste rådgiver.