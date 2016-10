Trump avviser overgrepsanklager

Donald Trump avviser anklagene om at han har begått seksuelle overgrep mot flere kvinner og kaller det «løgnaktige angrep» fra mediene og Hillary Clintons valgkamp.

Republikanernes presidentkandidat sier han kan bevise at han snakker sant, og at han vil legge frem disse bevisene «på et passende tidspunkt».

Tilsammen fire kvinner har stått frem siden onsdag og anklaget Trump for seksuelle overgrep.

– Dette er ikke annet enn et samordnet, ondskapsfullt angrep fra mediene og fra Clintons valgkamp, sa Trump på et valgkamparrangement i Florida torsdag.