Trump sier at denne gruppen – de såkalte dreamers – ikke vil bli deportert som følge av hans innvandringspolitikk. I et intervju med AP sier Trump at det er kriminelle som oppholder seg ulovlig i landet hans administrasjon er ute etter.

I intervjuet gjentar Trump at han vil sette ut i live sitt løfte om å bygge en mur langs grensen til Mexico. Han sier også at han neste uke kommer til å lansere en skatteplan som vil føre til store skattekutt både for enkeltpersoner og bedrifter.