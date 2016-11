Trump bruker Twitter til å lange ut mot folk som fornærmer ham. Det kan gi ham problemer i Det hvite hus.

– Dette er lyden av frihet, sa Mike Pence til barna sine da folk begynte å bue mot dem før en teaterforestilling i New York i helgen.

Den kommende visepresidenten hadde helt rett. Han er en dypt konservativ politiker som blant annet er en ihuga motstander av homofiles rettigheter. Det er derfor ikke så overraskende at han konfronteres med negative reaksjoner på Broadway.

At skuespillerne fra den vilt populære hiphop-musikalen Hamilton avsluttet kvelden ved å lese opp en tekst der Pence ble oppfordret til å utvise toleranse i den kommende administrasjonen, var mer uvanlig. Men oppfordringen var respektfull i tone og lite kontroversiell i innhold.

Les mer om denne saken: Hamilton-skuespillerne oppfordret USAs neste visepresident til å vise toleranse. Nå krever Donald Trump at de ber om unnskyldning.

Pence, en erfaren politiker, gjorde ikke noe nummer ut av det.

Det samme kan man ikke si om sjefen hans. Hele fire ganger uttrykte Donald Trump sin sterke misnøye mot Hamilton-skuespillerne på Twitter.

Én av meldingene, der Trump uten belegg hevdet at de «frekke» og «fornærmende» skuespillerne ikke engang klarte å huske replikkene sine, ble slettet. De tre andre ligger fortsatt ute.

Klaget over Saturday Night Live

Trump var heller ikke fornøyd med humorprogrammet Saturday Night Live på lørdag etter en sketsj som indikerte at han nervøs etter å ha tatt seg vann over hodet ved å påta seg presidentvervet.

– Store, vakre pupper og bygninger, sier Alec Baldwin, spiller Trump i sketsjen, til seg selv i et slags mantra for å unngå et panikkanfall.

Trump, som tidligere har vært vert for det populære programmet to ganger, reagerte ved å skrive på Twitter at han syntes sketsjen var «fullstendig ensidig og partisk – ikke morsom i det hele tatt,» før han ba om «like mye tid for oss» som om det var et debattprogram der kandidatene hadde krav på like mye oppmerksomhet.

Trumps helgetvitring er noe helt nytt på dette nivået i amerikansk politikk.

Det er også noe som gir god grunn til bekymring. Fordi:

1. Trump viser forakt for Grunnloven

Det første tillegget i den amerikanske grunnloven sikrer borgernes rett til ytrings- og religionsfrihet og spesifiserer at dette også gjelder retten til å kritisere landets myndigheter. Trumps kritikk av Hamilton-skuespillerne og TV-komikerne vitner om en manglende respekt for denne grunnleggende friheten.

Også det at han sletter ting han har skrevet på Twitter kan gi ham problemer. En lov fra 1978 fastslår nemlig at presidenten må lagre alt han eller hun produserer av åndsverk.

2. Trumps tynnhudethet distraherer ham

Donald Trump er kjent for å være lett å fornærme. Det faktum at den siste Hamilton-tweeten hans ble sendt 36 timer etter forestillingen, er en god illustrasjon.

Samtidig jobber Trump og staben hans iherdig med å sette sammen en regjering og en stab som kan være klare til å overta Det hvite hus om to måneder. Ekstremt mye står på spill.

Les mer om overgangsarbeidet: Trump takker tidligere støttespillere for støtten ved å gi dem toppjobber i den neste administrasjonen

At den neste presidenten lar seg distrahere av ubetydeligheter som Hamilton og Saturday Night Live, er oppsiktsvekkende og gir grunn til å spørre hvor lett det vil være å sette ham ut av balanse som president.

3. Tvitringen er en effektiv avledningsmanøver

Før helgen ble det kjent at Trump har betalt 25 millioner dollar i erstatning til folk som føler seg snytt etter å ha betalt i dyre dommer for å studere ved hans såkalte universitet.

I tillegg fikk vi vite at 70-åringen før helgen møtte tre indiske forretningsmenn for å diskutere arbeidet med et Trump-hotell utenfor Mumbai – noe som vitner om en problematisk rolleblanding.

At utenlandske diplomater forteller The Washington Post at de føler at de bør bo på Trump-hotellet i Washington, DC fordi det eies av den neste presidenten, illustrerer noe av det samme problemet.

Alle disse tingene ville vært store samtaletemaer i helgen dersom Trump ikke hadde tvitret om Hamilton og Alec Baldwin, noe den tidligere Obama-rådgiveren Dan Pfeiffer bemerker på Twitter:

4. Sylvi Listhaug og andre politikere lar seg inspirere

I helgen publiserte FrPs Sylvi Listhaug og Per Sandberg hver sin Facebook-melding der de rakket ned på Dagsavisens kommentator Hege Ulstein med et språk som er uvanlig i norsk politikk.

Listhaugs snakk om «eliten» og «politisk korrekthet» virker også å ha blitt trappet opp i kjølvannet av Trumps seier.

Populister over hele verden kan dra nytte av Trumps unike evne til å lese folkets stemning.

Det gir ikke grobunn for optimisme for den saklige, meningsbaserte debattkulturens fremtid.

