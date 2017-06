Da Trump nylig var på NATO-møte i Brussel vakte det oppsikt at han ikke ville si dette. Fredag ettermiddag lokal tid i Washington sa derimot Trump nettopp dette under en felles pressekonferanse i Rosehagen ved Det hvite hus med Romanias president Klaus Ihoannis.

Da Trump talte til de andre NATO-toppene 25. mai, skulle han ifølge flere sene utkast til talen si klart og tydelig at USA sto «urokkelig» fast på NATOs artikkel 5. Nettstedet Politico kunne denne uken referere 27 ord som var med i det utkastet som Pentagon så to dager før: «We face many threats, but I stand here before you with a clear message: the U.S. commitment to the NATO alliance and to Article 5 is unwavering.»

Dette ble imidlertid tatt ut i siste liten og flere av Trumps medarbeidere skal ha blitt tatt på sengen da han ikke sa det.