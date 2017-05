Trump får kraftig kritikk etter NATO-toppmøtet. – En seier til Putin, mener seniorforsker

Det er veldig opprørende for USAs allierte at Trump virker mer komfortabel med autoritære ledere som Vladimir Putin og Filipinnenes Eduardo Duterte enn med europeiske NATO-ledere.

Det mener Ian Bremmer, som leder konsulentselskapet Eurasia Group.

– Putin er glad for alt som skaper splid mellom USA og USAs allierte, sier han til Aftenposten.

Seniorforsker Jorge Benitez ved tenketanken Atlantic Council er på samme spor. I magasinet Foreign Policy omtaler han Trumps oppførsel på NATO-møtet som en «klar seier til Putin».

– Den bare øker mye av tvilen og frykten som de allierte allerede hadde, sier han.

Torsdagens møte i Brussel var det første mellom Trump og de andre lederne i alliansen.

På vei inn til møtet holdt Trump en tale foran en bit av World Trade Center-tårnene i New York – et minnesmerke over angrepene 11. september 2001.

Mange håpet at Trump i klartekst ville uttrykke sin støtte til Atlanterhavspaktens artikkel fem som sier at et angrep på én NATO-alliert er et angrep på alle. Den eneste gangen denne artikkelen er blitt brukt, var nettopp etter angrepene 11. september.

Skjelte ut NATO-land for ikke å betale

Men i stedet holdt Trump en krass tale der han gikk til angrep på de andre allierte og det faktum at kun 5 av 28 land oppfyller målsettingen om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

– Mange av landene skylder enorme summer penger for tidligere år, sa Trump.

Han omtalte toprosentmålet som «det absolutte minimum» av hva som er nødvendig.

– Selv to prosent er ikke nok for å takle dagens veldig reelle og grusomme trusler, sa Trump.

Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB scanpix

Kontrollere innvandring

Han tok også til orde for at militæralliansen må ta en mer aktiv rolle i kontrollen med innvandring.

– Det er tusenvis på tusenvis av mennesker som renner inn i landene våre og sprer seg rundt. I mange tilfeller aner vi ikke hvem de er. Vi må være tøffe, sterke og vaktsomme. Fremtidens NATO må fokusere på terrorisme og immigrasjon, så vel som trusler fra Russland.

Alle landene har signert på NATOs pengemål. I realiteten mener mange det er helt urealistisk.

Tomas Wright, en analytiker i tankesmien Brookings Institution, omtaler det som «sjokkerende og ødeleggende» at Trump ikke nevner artikkel fem med ett eneste ord. Også han mener det vil glede Putin.

Putin will be thrilled at Trump's refusal to endorse Article 5. Unimaginable under any other president. — Tom Wright (@thomaswright08) May 25, 2017

Iva Daalder, USAs tidligere ambassadør til NATO, er svært kritisk.

«Trumps første NATO-møte var en mulighet til å forene alliansen. I stedet er den mer splittet enn noensinne», er hans oppsummering.

11/ Trump’s first NATO meeting was an opportunity to unite the Alliance. Unfortunately, NATO today is more divided than ever. || end — Ivo Daalder (@IvoHDaalder) May 25, 2017

«Farlige konsekvenser»

På lederplass skriver The Washington Post at «Trumps utenlandstur vil ha farlige konsekvenser. De har allerede begynt».

Avisen mener det er en påfallende kontrast mellom hvordan han lovte USAs allierte i den arabiske verden at USA ikke skulle belære dem om menneskerettigheter, og hans krasse kritikk av USAs europeiske allierte.

The New York Times skriver at Trump tilsynelatende ser på NATO som et rent kost-nytte-forhold, ikke som en livsviktig allianse som har «bevart freden i 70 år og hvis verdi ikke kan måles i dollar og cent».

I avisens leder heter det at Trumps «gjentatte utskjelling ikke bare er nedlatende, men pinlige» sett i den sammenhengen.

The Wall Street Journal tar derimot Trump i forsvar. I en sarkastisk leder skriver den konservative avisen at kritikken om at han ikke eksplisitt omfavnet artikkel fem, er overdrevet.

«Å antyde, uten belegg, at USA ikke vil innfri sine NATO-forpliktelser, er bare fordelaktig for Vladimir Putin. Eller det slår en kime mellom allierte eller gjøres bare for å få Trump til å se dårlig ut», skriver avisen.

Splittelse

Bremmer tror Trump gjør at USAs allierte i Europa vil distansere seg fra amerikanerne.

– Det vil være en endring mot mer koordinering for kun europeisk sikkerhet, og det vil bli mindre koordinering med USA, sier han til The Washington Post.

Helt siden andre verdenskrig har aksen fra USA og over Atlanteren vært kjernen i de demokratiske landene i Vest-Europas sikkerhetspolitikk.

USA har én type stridsvogn. Europa har 19. Her er tallene som forklarer hvorfor vi er trøbbel uten USA.

På pressekonferansen etter møtet haglet spørsmålene til generalsekretær Jens Stoltenberg. Han mener imidlertid det ikke er noen tvil om at USA står ved sine NATO-forpliktelser.

– Trump har gitt sterkt uttrykk for USAs forpliktelse til NATO en rekke ganger. Det er ikke mulig å være forpliktet til NATO og ikke til artikkel 5, for det er nettopp kollektivt forsvar NATO handler om, sa Stoltenberg.

Den amerikanske presidenten holdt igjen statsministeren i Montenegro for å komme foran:

