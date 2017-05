Trump fikk saudi-arabisk «fredspris» - nå skal han sikre en gigantisk våpenhandel.

Trump fikk utmerkelsen for sin innsats for å styrke bilaterale forhold og spre fred og stabilitet i verden, og «som tegn på historiske og nære bånd mellom Saudi-Arabia og USA», heter det i en uttalelse fra kongehuset i Saudi-Arabia.

USAs president mottok Abdulaziz al-Saud-medaljen i Riyadh lørdag under en seremoni av kong Salman, kort tid etter at Trump ankom landet på sin første utenlandsreise som USAs president.

Skal sikre gigantisk våpensalg

I løpet av oppholdet i Riyadh vil Donald Trump etter alt å dømme signere en avtale om våpensalg fra USA til Saudi-Arabia. Det bekrefter en tjenestemann i Det hvite hus lørdag. Våpen og forsvarsmateriell med en verdi på nesten 110 milliarder dollar skal tilfredsstille Saudi-Arabias forsvarsbehov, heter det.

Saudi-Arabia står i spissen for en militærallianse som i over to år har bombet det lutfattige nabolandet Jemen, der millioner av mennesker står på randen av sultkatastrofe.

Saudi-Arabias krig er rettet mot jemenittisk houthi-milits. Houthiene antas å få støtte fra sjiaislamske Iran, som er det sunniislamske kongedømmets største rival i regionen.

Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

«Iranske trusler»

– Denne pakken med forsvarsmateriell og -tjenester skal støtte opp om den langsiktige sikkerheten til Saudi-Arabia og golfregionen i møte med iranske trusler, sier en ikke navngitt tjenestemann i Trumps reisefølge.

Våpenavtalen skal også styrke kongedømmets «evne til å bidra til antiterroroperasjoner rundt om i regionen, og dermed redusere byrden på det amerikanske militæret til å utføre disse operasjonene», tilføyer tjenestemannen.

USA er fra før Saudi-Arabias største våpenleverandør og gir landet etterretningsbistand i krigføringen mot Houthi-opprørerne i Jemen. Saudi-Arabia oppga tidligere i vår å ha gjennomført over 90.000 flyangrep mot mål i Jemen siden mars 2015.

Anklager om krigsforbrytelser

Det mektige kongedømmet har høstet skarp internasjonal kritikk for krigføringen, som ifølge FN har kostet over 10.000 mennesker livet. I tillegg er over 40.000 såret i krigen, som har drevet 3 millioner på flukt og bidratt til en omfattende sultkatastrofe.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser, og det samme gjør Amnesty International og Human Rights Watch.