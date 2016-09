Trump forslår seks ukers mammaperm

Med datteren Ivanka på laget beveger Trump seg dermed inn på et politikkområde som oftere diskuteres blant demokratiske kandidater.

– Det er hun som står bak dette. «Pappa, pappa, vi må gjøre dette». Hun er veldig smart, og hun har rett, sa Trump på et valgmøte i byen Aston i Pennsylvania, en delstat som siden 1992 har stemt demokratisk.

Vil tilrettelegge for barnepass

Trump foreslår insentiver for arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte barnepass på arbeidsplassen, selv om noen av forslagene hans strider mot den politiske tradisjonen på republikansk side. Utgifter til barnehage eller andre former for barnepass utgjør noen av de største kostnadene for amerikanske barnefamilier, ofte mer enn utgifter til høyere utdanning og i enkelte delstater mer enn boligkostnader.

Han vil også garantere nybakte mødre seks uker lønnet permisjon og dekke kostnadene gjennom dagens trygdeordninger knyttet til arbeidslivet. Men han kom ikke med noen detaljer om hvor pengene skal komme fra.

Clinton vil ha tolv ukers permisjon for mor og far

– Arbeidende mødre må få skikkelig betalt for jobben de gjør og ha tilgang til rimelig barnepass av god kvalitet. Lover som ble laget for over et halvt århundre, da de fleste kvinner ikke var en del av arbeidsstyrken, må oppdateres, sa den republikanske presidentkandidaten.

Trumps motkandidat Hillary Clinton har allerede tatt til orde for tolv ukers permisjon for både mødre og fedre og vil finansiere det ved å øke skattene for de rikeste.