Trump gir mobilnummeret sitt til andre statsledere

President Trump har ifølge nåværende og tidligere ansatte i administrasjonen sin sagt til statslederne i blant annet Canada og Mexico at de kan ringe ham direkte, noe som er en svært uvanlig oppfordring. Å gi fra seg direktenummeret til USAs president bryter med internasjonal protokoll for diplomati og kan medføre fare for sikkerheten og vanskeliggjøre hemmelighold av opplysninger.

Den canadiske statsministeren Justin Trudeau har allerede benyttet seg av tilbudet og ringt Trump.

Trump skal også ha utvekslet telefonnumre med den franske presidenten Emmanuel Macron.