Trump gratulerer Erdogan med valgseier

Telefonsamtalen ble først omtalt av tyrkiske medier mandag, men bekreftes også av Det hvite hus. Den amerikanske reaksjonen på søndagens folkeavstemning skiller seg tydelig fra EUs statsledere, som i hovedsak har vært reserverte i sine uttalelser.

Grunnlovsendringene fikk et knapt flertall på 51,41 prosent av stemmene og vil gi den Tyrkiske presidenten utvidet makt dersom de blir vedtatt.

Norges utenriksminister Børge Brende (H) mener Erdogan har et stort ansvar for at det innledes en politisk prosess som bygger broer og ikke splitter det tyrkiske samfunnet ytterligere.

– Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.

–Ujevn bane

Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har slått fast at folkeavstemningen ikke levde opp til demokratiske standarder.

Den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen skal ha gått greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.

– Folkeavstemningen fant sted på en ujevn bane og de to sidene hadde ikke de samme mulighetene, sa lederen for observatørkorpset, Cezar Florin Preda, under en pressekonferanse i Ankara mandag.

Emrah Gurel / TT / NTB Scanpix

–Kjenn deres plass

Kritikken avvises på det sterkeste av den tyrkiske regjeringen. Under en tale utenfor presidentpalasset i Ankara mandag sa president Recep Tayyip Erdogan at observatørene må "kjenne sin plass".

– Vi verken ser, hører eller kjenner de politisk motiverte rapportene dere kommer til å utarbeide, sa Erdogan

Presidenten slo fast at Tyrkia kommer til å fortsette den veien de ønsker.

– Dette landet har avholdt det mest demokratiske valget som aldri tidligere har vært sett i noe annet vestlig land, sa Erdogan.

