Trump har endret mening: -NATO er ikke lenger utdatert

Hverken Stoltenberg eller Trump sa et ord da de lot seg avfotografere i Det hvite hus onsdag ettermiddag.

NATOs generalsekretær og USAs president ga hverandre et fast håndttrykk mens fotografene knipset løs.

Etter 20 sekunder ble pressen vist ut av kontoret, mens Trump og Stoltenberg hadde 15 minutters møte med bare hverandre. Deretter deltok forsvarsminister James Mattis og andre i presidentens stab delta i møtet.

Møtet var produktivt, opplyser NATO-kilder til Aftenposten. Trump gjennomførte seansen uten notater og lot forsvarsminister James Mattis og nasjonal sikkerhetsrådgiver HR McMaster stå for betydelige deler av samtalen.

Utenfor Det hvite hus var det strålende sol, 25 grader og trærne har fått sine første irrgrønne blader.

På pressekonferansen etter møtet, var det en selvsikker president Trump som omtalte NATO på en penere måte enn tidligere.

– NATO er ikke lenger utdatert

– Tidligere har jeg sagt at NATO er utdatert. NATO er ikke lenger utdatert, sa presidenten, som mente han hadde mye å rydde opp i.

– Akkurat nå er verden i kaos, men når jeg er ferdig vil det være et langt bedre sted, sa Trump. Presidenten tok også æren for at NATO nå var opptatt av terror.

Trump, som sine forgjengere, har hatt det som et hovedpoeng at alle NATO-landene må bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet til forsvaret.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sa at stadig flere NATO-land når målet om å bruke to prosent av BNP til forsvar, at det nå er fem land som gjør det, mens det innen kort tid vil være åtte land.

– Vi er på riktig vei, sa Stoltenberg.

«Nyttige» diskusjoner

På spørsmål fra pressen om byrdefordelingen i NATO svarte Stoltenberg at diskusjonene med Trump har vært "nyttige".

– Trumps sterke fokus på dette har hatt effekt. Vi er enige om at land må investere mer i alliansen, sa Stoltenberg.

Og la til:

– Byrdefordeling har vært mitt viktigste punkt siden jeg tok over denne jobben. Nå er vi ved et vendepunkt.

Stoltenberg var også tydelig på at NATO ikke ønsker noen ny kald krig eller et nytt våpenkappløp med Russland, og at styrke og dialog er viktig.

Stoltenberg: - Vi hadde en god tone

Møtet mellom NATO-sjefen og den amerikanske presidenten var en mulighet til å glatte over gamle konflikter og å finne en felles løsning på nye.

– Vi hadde en god tone, og det var en ryddig og god samtale. Det er viktig for NATO å ha et godt forhold til det største og viktigste medlemslandet, USA, sa Stoltenberg til norsk presse etter at han hadde forlatt Det hvite hus.

Han la til at Russland og NATO-landenes byrdefordeling var de to viktigste temaene på møtet.

– Presidenten er ekstremt opptatt av byrdefordeling, og det med god grunn, sier Stoltenberg.

Han utdyper overfor Aftenposten:

– Amerikanerne understreker også at det er i Europas egeninteresse, det er ikke noe de først og fremst skal gjøre for å gjøre USA fornøyd.

Trodde ikke på keitete samtale

Etter å ha omtalt NATO som «utdatert» i valgkampen, har Donald Trump blitt langt mer avdempet i sin kritikk av forsvarsalliansen etter at han ble president.

– Han står 100 prosent bak NATO, sa en sentral kilde i Det hvite hus på en telefonkonferansesamtale med pressen onsdag morgen.

Kilden trodde ikke at Trumps uttalelser i valgkampen ville skape et vanskelig utgangspunkt for møtet med Jens Stoltenberg.

– Jeg tror ikke det vil bli en keitete samtale, sier kilden, som var blitt satt til å snakke på vegne av Trump – dog anonymt.

På forhånd var det forventet at de to viktigste temaene i møtet mellom Stoltenberg og Trump ville være byrdefordeling i alliansen og NATOs bidrag i kampen mot terror.

NATO-sjefen hadde også med seg gode nyheter til møtet med Trump i Det hvite hus. Etter flere år med amerikansk press mener Stoltenberg at han ser en positiv utvikling i å få de andre medlemslandene til å nærme seg målet om å bruke to prosent av budsjettene på forsvar.

– Jeg kommer i alle fall til å fortelle at det begynner å skje noe. De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sa Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag kveld, ifølge NTB.

Mener ikke lenger at Tyskland «skylder» NATO penger

Trump hevdet i mars at NATO-land som Tyskland «skylder» forsvarsalliansen «enorme pengesummer» for i en årrekke å ha betalt mindre enn det amerikanerne anser som en rettferdig andel.

Han skrev også at USA burde bli «betalt mer» for å bidra til å forsvare Tyskland.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

Trumps Twitter-meldinger ble onsdag moderert av kilden i Det hvite hus.

– Dette er nasjonale forsvarsbudsjetter som selvsagt ikke er noe man skylder NATO. Forpliktelsene er ikke retroaktive. Men presidenten hadde nok et bredere perspektiv her i den forstand at Tyskland og mange andre allierte land i mange, mange år har underinvestert i forsvarsvesenene sine på en kronisk måte, sier kilden.

Tysklands forsvarsminister, Ursula von der Leyen, avviste også Trumps uttalelse i mars og bemerket at «det finnes ingen gjeldskonto i NATO».

Likevel valgte Trump på pressekonferansen onsdag å gjenta kravet om tilbakebetaling.

Stoltenberg valgte å ikke konfrontere Trump med dette, forteller han Aftenposten.

– Jeg har nøyd meg med å understreke viktigheten av at alle land gjør som de har lovet, sier han.

Støtter nytt NATO-medlem

Trumps behov for et godt forhold til de andre NATO-landene er blitt større de siste ukene, ikke minst fordi forholdet til Russland er blitt forverret som en følge av de amerikanske rakettangrepene mot en syrisk flybase i forrige uke.

Denne uken ga også Trump grønt lys for at Montenegro skal bli det 29. medlemslandet i NATO – noe Russland er sterkt imot.

Montenegros medlemskap vil øke stabiliteten og sikkerheten i det vestlige Balkan, sier kilden i Det hvite hus, som legger til at Russland ikke bør blande seg inn i saken:

– Ingen tredjeland har vetorett over et annet lands uavhengighet, sier Trump-talspersonen.

Russlands president, Vladimir Putin, hadde onsdag et møte med USAs utenriksminister, Rex Tillerson, i Moskva. Det var lenge uklart om presidenten ville møte den amerikanske utsendingen, men Putin valgte til slutt å gjøre det.