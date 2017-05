Trump har fornærmet Europas ledere, byene de bor i og landene de styrer. Her alle sleivsparkene som kan forsure dagens viktige møte.

Den amerikanske presidenten har et tettpakket program når han er i Brussel.

Den viktigste hendelsen er NATO-toppmøtet torsdag kveld der han møter lederne fra de 27 andre landene i alliansen, men Trump skal også ha en rekke andre møter, blant annet med EUs presidenter, den belgiske kongefamilien og med Frankrikes nye president.

Alle har de på en eller annen måte blitt utsatt for Trumps mange fornærmelser og sleivspark.

Her er en oversikt over noen av utsagnene som kan skape sur stemning:

1. «Helveteshullet» Brussel

Møtene finner sted i en by Trump har fornærmet i sterke ordelag. I et intervju etter terrorangrepet i Paris i november 2015, gikk den daværende presidentkandidaten ut og kritiserte Brussel. Blant annet omtalte han byen som et «hellhole».

– Jeg var i Brussel for mange år siden, 20 år siden, så vakkert, alt var så vakkert. Nå er det som å bo i et helveteshull, sa Trump til TV-stasjonen Fox News.

Uttalelsene fikk mye oppmerksomhet i EU-hovedstaden. Noen rykket ut og kritiserte Trump, andre reagerte med sarkasme og humor.

Trump har også angrepet storbyer som London og Paris. Så sent som i februar fikk den franske hovedstaden gjennomgå da Trump fortalte en historie om en bekjent som alltid hadde for vane å besøke byen, men som ikke lenger turde.

– Paris er ikke lenger Paris, sa Trump.

Onsdag kveld møtte han Belgias kongefamilie og statsminister på slottet i sentrum av Brussel. Trump har snudd i mange utenrikspolitiske spørsmål, men det er ikke kjent om han også har gått tilbake på byens «hellhole»-status.

2. «Svake ledere» i Europa

Etter et natt i Brussel begynner maratondagen der Trump skal møte nærmere 30 europeiske ledere.

Også dem har han fornærmet, både enkeltvis, men også som gruppe.

I desember 2015 kom han med en kollektiv spark til Europas «svake ledere» for deres terrorhåndtering.

A new terror warning was issued for European cties. At what point do we say we have had enough and get really tough and smart. Weak leaders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2015

3. Kollapsende EU

Særlig er forholdet til EU dårlig etter at Trump tidlig sto frem som en tilhenger av at britene skulle melde seg ut.

Etter at resultatet var klart, uttalte han at «Brexit er en fantastisk seier for Storbritannia».

Trump har også spådd at andre land vil følge etter og sagt at han ikke bryr seg om hvorvidt landene holder sammen eller ikke.

– EU ble opprettet delvis for å slå USA i handel, OK? Så jeg bryr meg ikke om de holder sammen eller ikke, for meg betyr det ingenting, sa han i et intervju med The Times i januar.

EU-president Donald Tusk er blant dem som har advart om at USA nå kan utgjøre en trussel mot EU og samholdet i Europa og at Trump har reversert «70 år med amerikansk utenrikspolitikk». Torsdag formiddag møter Trump både Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Fakta: NATO-toppmøte med Trump Torsdag 25. mai møter USAs president Donald Trump de andre 27 NATO-lederne for første gang. Møtet finner sted i Brussel. På agendaen står arbeidet med å få økt forsvarsbudsjettene i Europa og en jevnere byrdefordeling mellom USA og resten av alliansen. Landene vil også diskutere måter de kan trappe opp innsatsen mot terrorisme på, etter sterkt påtrykk fra USA. Det forventes også at Trump vil si klart og tydelig at USA fortsatt står ved sine NATO-forpliktelser.

4. «Tyskland-ødelegger» Merkel

Trump har også hatt en rekke utfall mot Tysklands forbundskansler Angela Merkel som han møter på NATO-toppmøtet torsdag ettermiddag.

I desember 2015 raste han på Twitter etter at magasinet Time utropte henne til «årets person».

«De valgte personen som ødelegger Tyskland», skrev han.

I told you @TIME Magazine would never pick me as person of the year despite being the big favorite They picked person who is ruining Germany — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2015

I valgkampen kritiserte han også Hillary Clinton for å ville være «Amerikas Angela Merkel». Han har også rast mot staten hun leder. Blant annet skrev han på Twitter i januar i fjor at «Tyskland er et totalt kaos».

Merkel har allerede møtt Trump i Det hvite hus, og møtet skal i det store og det hele ha gått ganske bra, selv om det var noen merkelige enkeltepisoder. Blant annet gikk videoen der Trump som tilsynelatende ignorerer oppfordringer fra pressen om å håndhilse på henne, viralt på nett.

No handshake. No talking to one another.



That Trump-Merkel pool spray was pretty awkward. —via @MSNBC pic.twitter.com/DIkEyfNJUq — Kyle Griffin (@kylegriffin1) March 17, 2017

Trump har ikke vært en konsekvent kritiker av Angela Merkel. Da han i september i fjor ble spurt om hvilken verdensleder han beundret mest, nevnte han nettopp den tyske forbundskansleren.

5. «Sterk» Le Pen, stille om Macron

En mann Trump aldri har sagt at han ser opp til, er Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron. Bare dager før det franske presidentvalget gikk Trump i stedet ut og snakket varmt om motstanderen, ytre høyres Marine Le Pen. Han sa at hun var «sterkest på grenser og sterkest på det som foregår i Frankrike».

Macron og Trump skal møtes før første gang i Brussel torsdag over en lunsj. De to er svært forskjellige. Mens Trump har foreslått drastiske tiltak mot innvandring og frihandel og uttrykt sterk skepsis til overnasjonale organisasjoner, er Macron en varm EU-tilhenger som har hyllet Merkels flyktningpolitikk og som forsvarer globalisering og frihandel.

6. Muslimproblemtildekkene briter

Heller ikke britene, som tradisjonelt er USAs nærmeste allierte, har sluppet unna Twitter-angrep.

«Storbritannia gjør alt de kan for å dekke over sitt massive muslim-problem», skrev han på Twitter i desember 2015.

The United Kingdom is trying hard to disguise their massive Muslim problem. Everybody is wise to what is happening, very sad! Be honest. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2015

Samtidig gikk han til angrep på London.

– Det er områder i London og andre steder som er så radikaliserte at politiet frykter for sine egne liv, sa han i et intervju med MSNBC.

Det ble tatt ille opp i den britiske hovedstaden. Byens daværende borgermester Boris Johnson, slo tilbake med samme mynt og kalte uttalelsene latterlige.

– Kriminaliteten har falt jevnt og trutt både i London og New York. Og den eneste grunnen til at jeg ikke ville dratt til deler av New York er risikoen for å møte Trump, sa Johnson, som i dag er utenriksminister.

Britene har imidlertid ikke latt de gamle angrepene fra Trump ødelegge samarbeidsviljen. Statsminister Theresa May var den første europeiske lederen til å bli invitert til Det hvite hus etter Trumps innsettelse. Der holdt de blant annet hender.

Før NATO-toppmøtet har lederne også vært mest opptatt av å få Trump til å føle seg velkommen og av å vise at båndene mellom Europa og USA fortsatt er sterke.

– Det blir et kort, men viktig møte. Vi sender en tydelig beskjed, ikke minst til alle som har stilt spørsmål ved NATOs enhet, om at vi står sammen. Noen ganger er det viktig å møtes bare for å sende denne beskjeden, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til pressen i Brussel.

