Trump har gitt grønt lys til å forsyne syriske kurdere med tunge våpen

President Donald Trump har gitt forsvarsdepartementet grønt lys til å forsyne de kurdiske fraksjonene av SDF med håndvåpen, maskingeværer, ammunisjon, pansrede kjøretøy og annet militærutstyr, sier Pentagon-talskvinne Dana White i en uttalelse tirsdag.

De kurdiske fraksjonene av SDF vil bli forsynt med våpen for å bistå i kampen om å drive IS ut av sin bastion i Raqqa.

–SDF er sammen med koalisjonsstyrkene de eneste bakkestyrkene som kan lykkes i å ta tilbake Raqqa i den nærmeste fremtiden, sier hun.

Samtidig legger hun til at USA var «veldig klare over» Tyrkias bekymringer.

–Vi vil forsikre både folket og myndighetene i Tyrkia om at USA forplikter seg til å forhindre ytterligere sikkerhetsrisiko, og om at vi vil beskytte vår NATO-allierte, sier White.

Meldingen om det omstridte vedtaket kommer samtidig som syriske kurdere rykker framover mot IS-bastionen Raqqa nordøst i Syria.

Før meldingen ble bekreftet av Pentagon sa en ikke navngitt tjenestemann at Trump-administrasjonen har vedtatt å forsyne de syriske kurderne med tyngre våpen.

USA mener den syriskkurdiske militsen YPG har vært en av de mest effektive bakkestyrkene i kampen mot IS i Syria.

Tyrkia anklager imidlertid YPG for å stå i ledtog med PKK, den kurdiske militsen som kjemper mot tyrkiske regjeringsstyrker i kurdiskbefolkede områder på tyrkisk side av grensen.

USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.