Trump har gitt grønt lys til å forsyne syriske kurdere med tyngre våpen

President Donald Trump ga mandag sitt godkjent-stempel til å forsyne de kurdiske fraksjonene av Syriske demokratiske styrker (SDF) med «det som trengs» for å ta tilbake IS' høyborg i Raqqa, bekrefter Pentagons talsperson Dana White.

–SDF er sammen med koalisjonsstyrkene de eneste bakkestyrkene som kan lykkes i å ta tilbake Raqqa i den nærmeste fremtiden, sier hun videre.

Samtidig legger hun til at USA var «veldig klare over» Tyrkias bekymringer.

–Vi vil forsikre både folket og myndighetene i Tyrkia om at USA forplikter seg til å forhindre ytterligere sikkerhetsrisiko, og om at vi vil beskytte vår NATO-allierte, sier White, som har besøkt Europa sammen med forsvarsminister Jim Mattis.

Hun nevner ingenting om nøyaktig hva slags våpen det er snakk om, men andre kilder i departementet har de siste dagene antydet at det blant annet er snakk om bombekastere, maskingevær, ammunisjon og lettere pansrede kjøretøy.

Ikke bekymret for Tyrkia

Meldingen om det omstridte vedtaket kommer samtidig som syriske kurdere rykker framover mot IS-bastionen Raqqa nordøst i Syria.

USA mener den syriskkurdiske militsen YPG har vært en av de mest effektive bakkestyrkene i kampen mot IS i Syria. Det fastholder Bob Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet.

–De representerer den eneste gjennomførbare løsningen for å ta tilbake Raqqa akkurat nå, sier han.

Videre sier han at han ikke er spesielt bekymret for reaksjoner fra Tyrkia, som anklager YPG for å stå i ledtog med PKK, den kurdiske militsen som kjemper mot tyrkiske regjeringsstyrker i kurdiskbefolkede områder på tyrkisk side av grensen.

–Våre og tyrkiske interesser er ikke i tråd med hverandre akkurat nå, men på et eller annet tidspunkt må man ta en beslutning, sier han, og legger til at han forventer at USA kommer til å ha «en disputt med Tyrkia i en periode».

Prioriterer arabere

USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.

Flere høytstående amerikanske tjenestepersoner, deriblant general Joseph Dunford, har møtt tyrkiske myndigheter for å forsøke å organisere en offensiv mot Raqqa som er akseptabel for Ankara. Tyrkerne har imidlertid insistert på at de syriske kurderne må holdes utenfor, selv om amerikanerne har insistert på at det ikke finnes noe annet alternativ.

Andre kilder i Trump-administrasjonen sier presidentens autorisasjon inneholder sikringstiltak som skal hindre at våpnene blir benyttet av kurdere i Tyrkia. Hensikten er å ilegge restriksjoner på bruk av våpnene og kun gi tillatelse for at de benyttes til spesifikke operasjoner i Syria før de returneres til USA.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal etter planen besøke Trump i Washington neste uke.