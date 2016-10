Trump har ikke senket valgkampen til nytt bunnivå. Det var verre før.

Donald Trump kritiseres av mange for å senke amerikansk valgkamp og politikk til et nytt bunnivå. Men historien viser at det nok var verre før.

For amerikanske valgkamper har vært temmelig slemme allerede fra starten av. I år 1800 kjempet to av nasjonens grunnleggere om presidentvervet, sittende president John Adams og utfordreren Thomas Jefferson.

Truet med incest og utroskap

«Mord, ran, voldtekt, utroskap og incest vil bli åpent undervist og praktisert dersom Thomas Jefferson velges», skrev Connecticut Courant i september 1800 om hva som ville skje med Jefferson i Det hvite hus.

«Jorden vil bli dynket i blod, og nasjonen vil bli svart av forbrytelser», het det videre.

Ryktene gikk også om at Jefferson var far til barn av slaven Sally Hemings - og Adams-tilhengere brukte uttrykket «Herr Jeffersons Kongo-harem».

Jefferson vant likevel. Han ble dermed USAs tredje president og rangeres nå som en av tidenes fremste.

DNA-tester har for øvrig senere bekreftet at Jefferson var far til Hemings’ barn.

Det kan for øvrig nevnes at avisen, nå heter den Hartford Courant, beklaget skriveriene i 1993 – 193 år etter!

Døde etter pistolduell

I samme valgkamp skrev Alexander Hamilton et 54 sider langt brev med drepende kritikk av sin partifelle John Adams. Dette kom i hendene på motstanderne, og rammet både Adams og Hamilton.

Den samme Hamilton, tidligere finansminister, kranglet i en guvernørvalgkamp i 1804 så heftig med sittende visepresident Aaron Burr at det endte med pistolduell. Tidlig morgenen 11. juli rodde de to fra Manhattan over Hudson-elven til Weehawken i New Jersey. Der ble Hamilton såret. Han døde neste dag.

Illustrasjon etter et maleri av J. Mund. Publisert i Beacon Lights of History. Vol. XI, «American Founders.»

«Lava av glødende korrupsjon»

Borgerkrigshelten Ulysses S. Grant kjempet i 1872 mot Horace Greely. I en valgbrosjyre fra Greely het det at Grant var ansvarlig for «brennende lava av glødende korrupsjon og motbydelig tyranni». Grant vant presidentvalget likevel.

Klandret motstandere for konas død etter seieren

Andrew Jackson tapte valget i 1824 etter en tilsynelatende hestehandel Representantenes hus. I 1828 tok han omkamp mot John Quincy Adams i det som skulle bli en legendarisk ondsinnet valgkamp.

Jackson ble beskyldt for å ha giftet seg med sin kone Rachel før hun var skilt. Dette var sant og berodde på en glipp, men Adams-tilhengere kalte henne en «dømt bigamist». Da hun gikk bort kort tid etter valgseieren, sa Jackson at han aldri ville tilgi sine motstandere for hennes død.

Jakcson ble beskyldt for å ha vært slavehandler og for med sitt voldsomme temperament å ha bidratt til drapet på en av egne slaver kalt Gilbert.

Fra Philadelphia Democratic Press in 1828

Presidenten måtte rømme Det hvite hus

Under krigen av 1812 hadde daværende general Jackson beordret henrettelsen av åtte menn anklaget for forræderi. Dette dukket opp som valgmateriell mot ham. Under overskriften «Noen av general Jacksons blodige udåder» var det tegnet åtte kister og navnene på de henrettede.

Da Jackson vant valget, stormet for øvrig tilhengere av ham Det hvite hus og ramponerte interiør. President Adams måtte rømme ut en bakdør.

«Ma, Ma, Where's my Pa?»

Grover Cleveland ble i 1884 beskyldt for å ha et barn utenfor ekteskap. Motstanderne ropte «Ma, Ma, Where's my Pa?».

Cleveland vant likevel.

Da ropte tilhengerne hans: «Gone to the White House, ha, ha, ha!»

Frank Beard (1842−1905) Library of Congress

I 1952 ble den politiske TV-reklamen innført i USA. Og kandidatene Dwight D. Eisenhower og Adlai Stevenson kjørte på med filmer om forskjellen mellom liv og lære hos motstanderen.

Truet med kjernefysisk inferno

Og i 1964 sto Lyndon B. Johnson for en av de råeste reklamefilmene som er sendt. Demokraten Barry Goldwater hadde ymtet frempå om mulig taktisk bruk av atomvåpen.

Johnsons film Daisy Girl, som kun ble sendt én gang, den 7. september 1964 på NBC, nevner ikke Goldwaters utspill. Den viser derimot bare en liten pike som plukker blader av en prestekrage mens det telles ned. Filmen slutter med et kjernefysisk inferno og oppfordring om å stemme på Johnson.

Infam meningsmåling mot McCain

I 2000 ble John McCain utsatt for et av de mest infame valgkamptriksene noen gang. Han var da i en tett primærvalgduell med George W. Bush. I den anledning ringte meningsmålere til republikanere i Sør-Carolina og spurte dem om hvordan de ville forholde seg til en opplysning om at McCain hadde et illegitimt svart barn.

Sannheten her var at McCain og kona hadde adoptert en jente fra Bangladesh. McCain tapte nominasjonen og fremholdt at det var reservert et eget sted i Helvete for folk som spredte slike rykter.

Sex, rase og alkohol

Dette er stikkord for de fleste negative kampanjer, enten direkte eller indirekte.

I 1800 sa rektoren på eliteuniversitet Yale at «vi kan oppleve at våre koner og døtre blir ofre for lovlig prostitusjon» om Thomas Jefferson velges.

I 1835 sa folkehelten og den tidligere kongressmannen Davy Crockett, som vurderte å stille i presidentvalget året etter, at den sittende presidenten «var snøret opp med korsetter, slik som kvinner bruker i byen». Crockett ble drept i slaget om Alamo i 1836, et drøyt halvår før presidentvalget.

Koblingen til kvinner var ofte for å insinuere at kandidaten enten var en pyse, homofil eller begge deler.

For dem som ikke husker Davy Crockett, anbefales videoen med sang under.