Trump har kalt dem voldtektsmenn og mordere. Nå tar Enriqueta (88) hevn.

Enriqueta Burciaga de Lucero (88) har bodd i USA i 30 år. I år er likevel den første gangen den mexicanske oldemoren kommer til å stemme. Lucero har gjennomgått en statsborgerskapstest for å kunne delta i presidentvalget.

Og hun er ikke i tvil om hvem hun skal stemme på.

– Jeg har sett på TV at han er dårlig. Og kvinnen er god og hjelper folk, sa Lucero i et intervju med Associated Press.

Som man høster, sår man...

Lucero er en del av det som ser ut til å bli årets store politiske bevegelse i USA.

Donald Trump innledet valgkampen sin med å kalle mexicanere for voldtektsmenn. Nå, halvannet år senere, kan det være dette som til slutt dreper eiendomsbaronens drøm om Det hvite hus. For USAs store spansktalende befolkning ser ikke ut til å ha glemt Donald Trumps mange knallharde utfall mot immigranter og mexicanere.

Etter som forhåndsstemmene telles opp, blir det stadig tydeligere at velgere av latinamerikansk bakgrunn flokker til valglokalene som aldri før.

Fattige, hvite amerikanere har blitt kalt «søppel» i 400 år. Her er den ukjente historien om fordommer og undertrykkelse som USA endelig har begynt å snakke om.

John Locher / TT / NTB Scanpix

Kjempen våkner

I over ti år har denne gruppen, ofte kalt hispanics, blitt betegnet som den sovende kjempen i amerikansk politikk. De har lenge vært den raskest voksende etniske gruppen, men har vært lite engasjert. I 2012 var det bare 48 prosent av hispanics som stemte, sammenlignet med 67 prosent av svarte og 64 prosent av hvite.

Det kan ha endret seg med Trump:

– Historien om dette valget kan bli hvordan hispanics ble motivert til å stemme. Så Trump fortjener en premie for å ha fått hispanics til stemmeurnene. Han har gjort mer for å få dem ut enn noen demokrat, sa senator Lindsay Graham til The New York Times.

Graham var republikansk presidentkandidat og har nektet å støtte Donald Trump.

Amerikanske foreldre er blant de mest ulykkelige i den vestlige verden. Forskere mener årsaken er åpenbar.

Organiserer velgere

I vippestaten Nevada har den mektige fagforeningen Culinary Union vært en sentral aktør. Den organiserer mange av hotell-og restaurantarbeiderne i Las Vegas, hvor en stor andel er immigranter.

Organisasjonen har i år jobbet målbevisst med medlemmer og deres familier for å få registrert velgere og ordne med statsborgerskap.

De har støttet mer enn 2000 mennesker gjennom søknadsprosessen i år, inkludert Enriqueta Burciaga de Lucero.

Fagforeningen har 57,000 medlemmer, og støtter offisielt Hillary Clinton.

En politisk ekspert og blogger i Nevada, Jon Ralston, skriver på Twitter at «Trump er død» i delstaten. Det store antall forhåndsstemmer i Clark County, som omfatter Las Vegas, tyder på en stor fordel for demokratene, skriver Ralston.

Fakta: Dette er USAs ulovlige innvandrere: Det er 11,1 millioner ulovlige innvandrere i USA (siste tall er fra 2014). Mexicanere utgjør 52% av disse.

To tredjedeler av disse har bodd i USA i mer enn ti år.

Av disse er 8 millioner i arbeid, eller søker arbeid, og utgjør 5% av arbeidsstyrken.

De utgjør 26% av arbeiderne i landbruket, og 15% i bygg og anlegg.

Nesten to tredjedeler av ulovlige innvandrere bor i California, Texas, Florida, New York, New Jersey og Illinois.

Er dette den villeste valgkampen noensinne? Hør Aftenpostens utenriksredaksjon oppsummere det verste og beste i fersk podcast:

En politisk oppvåkning

Hispanics utgjør 12 prosent av alle potensielle velgere i USA - 27,3 millioner av dem kan stemme i år. Det er fire millioner flere enn ved sist valg, ifølge Pew Research.

En stor andel, 44 prosent, er under 34 år. Av de som er helt sikre på at de skal stemme, er en femtedel førstegangsvelgere, skriver Pew på sine hjemmesider.

Analyser av forhåndsstemmene tyder på en massiv mobilisering blant hispanics i noen av de viktigste vippestatene:

Allerede fredag morgen slo velgergruppen ny rekord i Florida. Fire dager før valget hadde 200 000 flere hispanics stemt enn totalen i 2012. 24 prosent var førstegangsvelgere, ifølge The New York Times.

I fem stater med stor spansktalende befolkning hadde antall stemmer fra hispanics allerede torsdag nådd over 50 prosent av totalen fra 2012. Statene er Arizona, Colorado, Florida, North Carolina og Nevada.

I Arizona og Texas, tradisjonelt sikre stater for republikanerne, har det vært svært stor oppslutning i områder der det bor mange spansktalende velgere.

Tre fjerdedeler av alle hispanics sa til Pew at de hadde diskutert Donald Trumps anklager mot ulovlige immigranter med venner og familie.