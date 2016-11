Lørdag kveld stormet Secret Service-agenter scenen og halte kandidaten bort i det som ble oppfattet som en svært dramatisk episode. Etter kort tid var imidlertid Trump tilbake på scenen.

– Jeg vil takke Secret Service og lovens håndhevere i Reno og delstaten Nevada for deres raske og profesjonelle innsats, uttalte Trump i en kunngjøring kort tid etter møtet.

Secret Service har et tungt nærvær rundt både Donald Trump og Hillary Clinton. Folk som skal inn på møtene deres står i kø i timevis og må gjennom en sikkerhetskontroll med detektorer og gjennomsøking av eventuelle vesker. Når møtene holdes utendørs, har agentene plassert skarpskyttere blant annet på tak i nærheten.

Noen ropte «våpen»

Hendelseni Reno begynte da Trump snakket til en av tilskuerne som han oppfattet som en demonstrant og sa at vedkommende var sendt av Clinton-kampanjen.

Like etterpå begynte en rekke av tilskuerne fremst å peke på en tilskuer og noen - usikkert hvem - skal ha ropt «våpen».

Det var da Trump ble hentet av Secret Service og politifolk tok hånd om mannen. Ifølge Secret Service ble det imidlertid ikke funnet noe våpen.

Ordning fra 1968

Secret Service begynte å bevokte presidentkandidater etter drapet på Robert Kennedy i 1968. Når et kandidatur når en viss størrelse i opplsutning, geografisk utbredelse og pengeinnsamling, rykker agentene inn.

Staten dekker kostnadene og Secret Service betaler til og med kampanjene millioner for å være med på flyene deres.

Beinhardt program

Ingenting tyder på at det blir roligere dager for hverken kandidatene eller sikkerhetsvaktene de neste dagene.

Trump har søndag hele seks møter på programmet.

Han starter dagen i Sioux City i Iowa, der han ligger godt an, før han svinger innom Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania og Virginia. I alle disse er det enten jevnt eller Clinton har en ledelse.

Mandagen, den siste dagen med valgkamp, har Trump foreløpig satt opp fire møter: I Florida, Nord-Carolina, Pennsylvania og New Hampshire.

Trump dropper Ohio - med 18 valgmenn - de siste to dagene. Flere målinger tyder på at han kan gjøre det skarpt her. Edward Thatcher som Aftenposten traff på Trumpmøte her i Ohiom er skråsikker på at han vinner både delstaten og presidentembetet.

– Det er på tide å gi noen en sjanse som ikke har vært i politikken før. Det er for mange karrierepolitikere i Washington, sier Thatcher.

Dropper nesten Florida

Hillary Clinton har selv satt opp på fem arrangementer de siste to dagene. Søndag stiller hun her i Cleveland sammen med den populære basketballspilleren LeBron James i hans hjemstat Ohio.

Det er to ting det kan være grunn til å legge merke til i kampanjenes opplegg for de siste to dagene.

Florida er den av vippestatene med flest valgmenn, den som er regnet som mest sannsynlig å bli avgjørende av analytikere og på målingene har det vært forholdsvis jevnt. Det har videre vært vanlig å anta at Trump må vinne Florida for å seire.

Likevel er nærværet smått der i spurten. Trump har ett møte i Sarasota på Gulfkysten mandag, mens president Barack Obama søndag besøker Kissimmee ved Orlando. Dette står i kontrast til i ukene før der Florida-velgerne er blit fridd til jevnt og trutt - nesten på daglig basis. Kampanjene kan ha egne, interne målinger som ligger til grunn for prioriteringene.

Clinton tungt i Pennsylvania

Clinton-kampanjen ser derimot ut til å satse tungt på Pennsylvania. Søndag har visepresident Joe Biden to møter her, mens Chelsea Clinton skal på seks valgarrangementer.

Mandag - på kampanjens siste dag - holder kampanjen møte i storbyen Philadelphia - arnestedet for USAs grunnlov og uavhengighet - med hele A-laget. Hillary, Chelsea og Bill Clinton og Michelle og Barack Obama stiller opp og Bon Jovi skal stå for den musikalske underholdningen.

