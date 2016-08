Trump har vaklet på sitt viktigste tema. Nå gambler han høyt for å redde valgkampen.

Å si at onsdagen blir en dag utenfor komfortsonen til presidentkandidat Donald Trump er en sterk underdrivelse.

Først skal han reise rett inn i løvens hule - til presidentpalasset i Mexico City - et land hvis innbyggere han har kalt kriminelle og voldtektsmenn.

Der skal han møte med Mexicos president Enrique Peña Nieto, en mann som har sammenlignet Trump med Hitler og den italienske fascisten Benito Mussolini.

En hard linje...eller en litt mykere?

Deretter skal Trump forsøke å vikle seg ut av den verbale floken han har heklet seg inn i når det gjelder immigrasjon.

Det skal han gjøre ved å holde en tale i Arizona der han har lovet å stake ut en klar retning. Trumps rådgivere har sagt talen vil sette opp en klar kontrast til Clintons immigrasjonspolitikk.

En knalltøff linje mot USAs rundt 11 millioner ulovlige immigranter har hittil vært bærebjelken i Trumps kandidatur, og en viktig grunn til at han gikk seirende ut av primærvalgkampen.

De siste ukene har han imidlertid blitt kritisert fra alle kanter for sine ulne uttalelser om temaet, spesielt etter at han i Texas snakket om å «mykne» kravene. Flere analytikere mener Trump er i ferd med å sparke ben under sin egen kampanje med å være utydelig og selvmotsigende.

Nettstedet Vox har identifisert 11 forskjellige posisjoner på ni dager, mens NBC hevder Trump har kommet med 14 forskjellige standpunkter når det gjelder immigrasjon og grensen mot Mexico.

Vil bygge fysisk grense i sør. Trump krever at Mexico betaler for mur langs grensen

Carlo Allegri / X90181

Alle skal ut...eller bare noen?

Et av Trumps tidligste løfter var at han skulle deportere samtlige ulovlige innvandrere som befinner seg i USA, rundt 11 millioner mennesker. Cirka halvparten er meksikanere.

Trump har gjentatte ganger blitt bedt om å klargjøre hvordan dette vil la seg gjøre i praksis. Han har blant annet foreslått å danne en «deportation force», formodentlig et separat organ som vil stå for den praktiske delen av utsendelsene. En av Trumps rådgivere har imidlertid sagt at dette bare er et annet ord for det organet som allerede finnes for utsendelser - ICE.

Mange mener Trump nå gir uttrykk for en mildere holdning; blant annet antydet han i et intervju med Fox News forrige uke at ulovlige immigranter som har oppført seg fint, kan få en slags ordning dersom de betaler tilbake skatt.

Han har også sagt at førsteprioritet vil bli å få kriminelle innvandrere ut, og at han vil begynne å deportere dem «innen en time» etter at han blir sverget inn som president.

Hillary Clinton koblet Trump til hvite rasister. Nå takker de henne for hjelpen.

En mur langs grensen...eller en «mur»?

Løftet om å bygge en mur langs grensen - «den beste muren noensinne!» - står fast, ifølge Trump. Spørsmålet er om han kan holde løftet om å få Mexico til å betale for den. Tidligere har Trump sagt at han vil tvinge dette frem ved å hindre meksikanere som er i USA ulovlig å sende penger hjem.

Rundt 25 milliarder dollar i året sendes fra USA til Mexico, ifølge The Guardian. Pengene er et viktig bidrag til meksikansk økonomi. I immigrasjonsplanen som Trump publiserte i fjor høst, står det dessuten at han vil øke avgifter på midlertidige visum for å presse meksikanerne til å betale.

De siste ukene har dessuten flere medier rapportert at det kan være snakk om en «virtuell mur», der moderne teknologi brukes i overvåkning.

Mexicos president forklarte på twitter at han ønsket ert forsonende møte:

Sammenlignet Trump med Hitler

Uansett hvor Trump til slutt lander med sin immigrasjonspolitikk, vil møtet med den meksikanske presidenten være viktig for begge to.

Nieto har vært bekymret for det han opplever som en økende fiendtlighet til Mexico i USA, oppildnet av Trumps retorikk. Meksikanerne er også bekymret for fremtiden til NAFTA-avtalen (North American Free Trade Agreement), som Trump har kritisert. Frihandelsavtalen er helt sentral for meksikansk næringsliv.

Nieto har byttet ut ambassadøren i Washington og styrket landets diplomatiske representasjon rundt om i USA for å være bedre rustet, skriver The New York Times.

Mexicos president skal ha invitert både Clinton og Trump til samtaler, skriver The Washington Post.

Mexicos tidligere president forlangte unnskyldning fra Trump: