Trump hevder angrep mot syrisk flybase var nødvendig

Det amerikanske angrepet skjedde kun 72 timer etter at rundt 100 syriske sivile ble gasset ihjel etter et luftangrep på tirsdag. USA mener at Syrias president Bashar al-Assad står bak angrepet.

Det er første gang USA går til et målrettet angrep mot Assads regjeringsstyrker, og Donald Trumps mest dramatiske militære avgjørelse siden han ble president.

– Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping. Trump informerte Xi om angrepet på forhånd.

– Assad brukte dødelig nervegass for å drepe menn, kvinner og barn. Selv nydelige spedbarn ble drept i dette barbariske angrepet. I kveld beordret jeg et målrettet militært angrep mot en flybase i Syria. Det var fra denne basen angrepet ble igangsatt, sier president Donald Trump i en kort uttalelse fra landstedet Mar-a-Lago, der han er vertskap for Kinas president Xi Jinping.

Våpengransker tror kjemisk angrep kan ha vært Assads straff for opprørsoffensiv. Her er det vi vet om angrepet så langt.

Trump legger til at han ønsker at USAs allierte land nå skal være med på å ta affære i Syria.

«Siviliserte nasjoner» må delta med USA i å «få en slutt på nedslaktingen og blodsutgytelsen i Syria», sier han.

.@POTUS Trump delivers statement on targeted, military strike on airfield in #Syria from where chemical attack was launched. pic.twitter.com/N54VvI88sc — Department of State (@StateDept) April 7, 2017

– Ikke et symbolsk angrep

59 Tomahawk-missiler ble brukt i angrepet, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet, melder Reuters.

Flybasen Shayrat, som ligger utenfor byen Homs, skal være den samme som ble brukt av flyene som gjennomførte gassangrepet i Idlib på tirsdag, opplyser amerikanske forsvarskilder til NBC News.

Tomahawk-missilene ble avfyrt fra to marinefartøy, USS Ross og USS Porter, i Middelhavet. Både syriske fly og infrastruktur rundt basen skal ha vært målene for angrepet.

– Dette var ikke et symbolsk angrep. Det ble gjennomført for å forhindre flere gassangrep fra Syria, sier Marco Rubio, som sitter i Senatets utenrikskomité, til CNN.

I en offisiell uttalelse legger Rubio til at han håper at rakettangrepet følges av en politisk strategi for hva USA akter å gjøre i Syria fremover.

Russland, som er Assad-regimets nærmeste allierte, ska ha blitt advart på forhånd om angrepet, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet. Russiske soldater skal ha vært utstasjonert på flybasen, men det er uklart om noen mistet livet i angrepet, melder CNN.

President Trump skal ha blitt gitt flere ulike alternativer torsdag kveld for hvordan et angrep mot Syria kunne gjennomføres. Angrepet på flybasen anses som et av de mildere alternativene, opplyser CNN.

Trump var sterk motstander av Syria-angrep i 2013

Rundt hundre personer ble drept i gassangrepet i Idlib på tirsdag, inkludert flere titall barn. Onsdag hevdet tyrkiske helsemyndigheter at det var saringass som ble brukt.

USA og en rekke andre land har sagt at de mener at syriske myndigheter sto bak angrepet – til tross for at Assad-regimet hadde sagt at de utleverte alle sine kjemiske våpen etter at USA truet med å bruke militære midler mot Syria etter gassangrepet utenfor Damaskus i 2013.

President Trump gjorde det onsdag klart at Syria hadde krysset en rød linje ved å bruke gass mot sivile borgere.

Etter angrepet i 2013 sa Trump, som den gang ikke var politisk engasjert, at det ville være et feiltrinn av daværende president Obama å gå til angrep på Syria.

– Til vår svært ukloke leder: Ikke angrip Syria – hvis du gjør det vil mange dårlige ting skje & USA får ingenting igjen for den kampen! skrev Trump den gang.

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2013

Han mente også den gang at et angrep mot Syria ikke kunne gjennomføres uten at Kongressen–USAs lovgivende forsamling–ga grønt lys:

The President must get Congressional approval before attacking Syria-big mistake if he does not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2013

Kongressen ble ikke spurt før nattens angrep på den syriske flybasen, sier den demokratiske kongressrepresentanten Ted Lieu, som også henviser til at den republikanske senatoren Rand Paul er skeptisk etter angrepet:

I agree w/ #GOP Sen @RandPaul. @POTUS can use military force in defense of US. But attacking #Assad regime requires congressional approval. https://t.co/cnv4qKamXq — Ted Lieu (@tedlieu) April 7, 2017

Den demokratiske senatoren Tim Kaine, som var Hillary Clintons visepresidentkandidat i valgkampen i fjor, sier på Twitter at angrepet mot Syria var ulovlig: