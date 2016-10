Trump hudflettes selv av sine egne: - Det er politisk selvmord.

Fra høyre til venstre i amerikansk politikk reageres det sterkt på at Donald Trumps ikke vil svare på om han vil akseptere et nederlag i presidentvalget.

Kommentatoren Charles Krauthammer, en av ledestjernene blant de neokonservative som sympatiserer med høyresiden i Det republikanske partiet, er blant dem som reagerer knallhardt.

– Jeg mener at det var en grusom feil, sa Krauthammer til Fox News etter debatten.

Mener svaret kostet Trump debattseieren

Krauthammer mener at Trump «hadde en virkelig god kveld» før han nektet å svare på om han ville godta valgresultatet.

– Frem til da mener jeg at han var i ferd med å vinne debatten, sa Krauthammer.

Han mener at konsensus etter debatten nå vil være at Trump tapte.

– Han ødela alt på et fullstendig feil svar på dette, sier den syndikerte kommentatoren som i en årrekke blant annet har hatt et fast spalte The Washington Post.

Krauthammer konkluderte slik:

– Det er politisk selvmord.

Slik svarte Trump på moderatorens spørsmål om han vil godta valgresultatet 8. november.

– Jeg vil se på det når den tid kommer.

Han ligger langt bak på de aller fleste meningsmålingene. Og prognosemakere, som nettsiden til statistikkguruen Nate Silver og The New York Times’ Upshot-seksjon, gir Hillary Clinton en vinnersjanse på rundt 85–90 prosent.

Trump: – Jeg vil holde dere i spenning

Da Trump ble presset på dette spørsmålet, svarte han slik:

– Jeg vil fortelle deg det når den tid kommer. Jeg vil holde dere i spenning, sa Trump.

Trump har de siste dagene kommet med en rekke påstander om at valget blir manipulert av valgfusk i stemmelokalene og av uhederlige medier.

Bråket kan fortsette selv om Trump taper: Fire grunner til at amerikanerne frykter det som kan komme etter valget

«Kujonaktig uansvarlig»

Det er ikke bare Krauthammer som reagerer på høyresiden.

Kommentatoren i den republikansk-vennlige avisen The New York Post kommer med en nærmest total fordømmelse. I kommentaren som i skrivende øyeblikk er hovedoppslaget på avisens nettside, skriver John Podhoretz følgende:

«Det var en sjokkerende og kujonaktig uansvarlig ting å si, en slik ting som truer med å rive i stykker vår nasjonale konstruksjon, og for det alene har Trump gjort seg fortjent til en plass i historien til amerikansk skam», tordner Podhoretz.

Han er tidligere taleskriver for president Ronald Reagan og for George H.W. Bush.

Tittelen på artikkelen til kommentatoren er at «Donald Trump har gitt presidentskapet til Hillary Clinton».

Øyeblikket som viste det verste og kanskje det farligste med Trump: Vår kommentator Frank Rossavik om nattens debatt

– En av de mest rystende tingene

I tillegg til at mange i Det demokratiske partiet, ikke minst Hillary Clinton selv, reagerte på uttalelsen til Trump, har kommentatorer i den uavhengige delen av mediene også reagert sterkt.

– En av de mest rystende tingene jeg noen gang har hørt i en presidentdebatt, sa CNN-stjernen Jake Tapper.

Chris Cillizza i The Washington Post skrev først på Twitter at svaret var «virkelig bemerkelsesverdig». Så fulgte han opp med å skrive at Trump tapte debatten der og da på sine uttalelser om at han «vil holde dere i spenning».

Clinton reagerte sterkt på svarene til Trump.

– La oss være klar på hva han sier og hva han mener: Han vanærer, han rakker ned på demokratiet vårt og jeg er forferdet over at en som er nominert av ett av de to hovedpartiene, inntar et slikt standpunkt, sa Clinton.

Hun sa også at hun var «skrekkslagen».

Krever at republikanerne reagerer

Overfor Aftenposten sier Clintons nasjonale pressesjef Brian Fallon at andre republikanere nå må bestemme seg for hva de vil gjøre med Trumps oppsiktsvekkende uttalelser. Fallon omtaler utsagnet som et «typisk Trump-øyeblikk».

– Han setter sine egne interesser foran nasjonale interesser. Jeg tror ingen ledende republikanere eller demokrater vil stille spørsmål ved det endelige valgresultatet, eller ved at makten overføres på den fredelige måten som det er lang tradisjon for i dette landet, sier Fallon