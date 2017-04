Det amerikanske rakettangrepet skjedde kun 72 timer etter at rundt 100 syriske sivile ble gasset ihjel. USA mener at Syrias president og diktator Bashar al-Assad sto bak.

Reaksjonene på USAs beslutning om å slå tilbake mot Assad spriker fra varm støtte til sterk fordømmelse.

Her er forklaringen på hvorfor folk og land reagerer som de gjør:

DE SOM STØTTER TRUMP:

Storbritannia: Landet er USAs nærmeste allierte og var de første til å bli invitert til Det hvite hus etter at Trump ble satt inn som president. Britene har også vært svært kritiske til et tettere samarbeid med Russland i Syria og har jobbet for at Trump skal legge bort denne ideen. Og der USAs nye administrasjon har uttalt at de ikke lenger vil prioritere å få Assad fjernet, har britene stått fast på at han må bort. Derfor var støtten sterk etter angrepet natt til fredag.

– Vi mener det var et passende svar på det barbariske kjemiske angrepet som ble iverksatt av det syriske regimet, og målet er å hindre flere slike angrep, sa en talskvinne for statsminister Theresa May til BBC fredag morgen.

Saudi-Arabia: Krigen i Syria har utviklet seg fra å være et opprør mot Assad til en krig mellom sjia- og sunnimuslimer, med Iran og Saudi-Arabia som de ledende nasjonene på hver sin side. Sunni-dominerte Saudi-Arabia har i mange år gitt materiell støtte til opprørerne. Derfor støttet de også rakettangrepet mot Assad i varme ordelag og omtalte Trumps beslutning som «modig».

Tyrkia: Også Tyrkia har lenge støttet opprørerne i Syria, og har i tillegg blitt rammet hardt av de mange millionene flyktninger som har strømmet over grensen og inn i Tyrkia. De sier at det internasjonale samfunnet må opprettholde sin motstand mot «barbariet» til syriske myndigheter. Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusogli sa fredag at det var nødvendig å fjerne Assads regime så raskt som mulig.

Israel: USAs nære allierte var blant landene som ble informert på forhånd, og bare 90 minutter etter angrepet publiserte regjeringen en kunngjøring der de gir sin «fulle støtte» til Trumps beslutning. Avisen Haaretz skriver at landet de siste månedene har forsøkt å legge kraftig press på Putin for å forhindre at erkefienden Iran etablerer permanente stillinger inne i Syria.

Norge: Den norske regjeringen legger stor vekt på å opprettholde et godt forhold til USA og har også stått fast på at Assad må gå. «Vi må få på plass en politisk løsning for Syria. Den inneholder ikke Assad», gjentok utenriksminister Børge Brende senest denne uken.

– Situasjonen er komplisert. Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uken. Angrepet synes å være begrenset og konsentrert til militære mål, sier Brende til NTB etter angrepet.

«Haukene» i USA: De såkalte «haukene» på venstre og høyresiden i USA ga Trumps Syria-aksjon full støtte. Senator John McCain, som har vært en av presidentens sterkeste kritikere i eget parti, sa at Trump «handlet i et avgjørende øyeblikk, i motsetning til den forrige regjeringen».

– Dette var et viktig steg, og ikke bare en symbolsk handling, sa senator og tidligere presidentkandidat Marco Rubio, også han en republikaner som støtter en mye mer aktiv utenrikspolitikk enn det Trump har forfektet hittil.

Også moderate demokrater holdt tilbake hard kritikk.

– Dette var en tilmålt og passende respons, sa demokratenes nestleder i Senatet, Dick Durbin.

Hillary Clinton? Trumps valgkampmotstander Hillary Clinton sa torsdag, før angrepet, at Trump «burde angripe Assads flyplasser» - akkurat slik han gjorde natt til fredag.

– Assad har et flyvåpen, og det flyvåpenet er grunnen til de fleste av disse sivile drapene vi har sett over flere år, sa Clinton i en tale til "Women in the World" i New York torsdag.

– Jeg mener virkelig at vi burde ha, og fortsatt bør, ødelegge flyplassene og forhindre ham i å bruke dem til å bombe uskyldige menensker og droppe sarin-gass på dem, sa Clinton.

DE SOM KRITISERER TRUMP:

Russland: Putin tok verden på sengen da han intervenerte i Syria-krigen i september 2015, reddet Assad-regimet og viste at Russland er tilbake som en stormakt i Midtøsten.

Da Trump vant, feiret man med champagne i Kreml og tok det for gitt at USA ville heve sanksjonene mot landet, men siden har det kommet flere signaler på at oppmykningen i forholdet kan ebbe ut ingenting. Fredagens angrep mot Putins allierte Assad har ikke gjort situasjonen noe bedre. Putin raste og betegnet det som «et grovt brudd på folkeretten». Russerne brøt også samarbeidet med USA i luftrommet over Syria.

Iran: Landet er et av Assads nærmeste allierte. Blant annet kriger Irans revolusjonsgarde i Syria på Assads vegne. Ikke overraskende fordømmer de angrepet på det sterkeste og kaller det «destruktivt og farlig».

– Dette vil bare styrke terroristene i Syria. Og det vil komplisere situasjonen i Syria og regionen, sier Bahram Qasemi, talsmann for utenriksministeren i Iran, ifølge studentnyhetsbyrået ISNA.

Deler av høyresiden i USA: Endel konservative republikanerne og noen av Trumps støttespillere ønsker et mye mer begrenset amerikansk militært engasjement internasjonalt, noe Trump delvis tok til orde for under valgkampen.

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidat Rand Paul er sterkt kritisk til at Trump ikke fikk et vedtak i Kongressen før bombingen, og minnet om at «USA har ikke blitt angrepet».

– Da Nikki Haley [FN-ambassadør] vitnet for min komité, og jeg stemte for henne, spurte jeg henne dette spørsmålet: "Vil du føre oss inn i krig?" "Vil du støtte krigshandlinger uten å ha hjemmel i grunnloven eller tillatelse fra Kongressen?" Og hun svarte nei, sa Paul til CNN.

Redaktør av den svært høyreorienterte konspirasjonsnettsiden Infowars, Paul Joseph Watson, melder seg offisielt ut som Trump-supporter, og kommer med flere stikk til den amerikanske presidenten på sin Twitter-konto.

«Så Trump var ikke Putins nikkedukke likevel, han var bare nok en marionette for maktapparatet», tvitrer Watson.