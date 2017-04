Da Markuskatedralen i Alexandria i Egypt ble angrepet av en selvmordsbomber palmesøndag, var det et enormt slag mot den kristne menigheten i landet. Katedralen var hovedsetet for den koptiske kirken da den skilte lag med resten av den kristne kirke for 1566 år siden.

17 mennesker ble drept under angrepet på søndag, mens 48 ble skadet. Pave Tawadros II ledet messen, men ble ikke fysisk skadet. Noen timer tidligere hadde en annen selvmordsbomber angrepet en kirke i byen Tanta i Nildeltaet. 27 ble drept og 78 skadet. Tilsammen ble altså minst 44 drept og 126 skadet.

IS har tatt på seg ansvaret

Angrepene er bare de siste to eksemplene på at de koptiske kristne i Egypt, som utgjør cirka 10 prosent av befolkningen, ikke fikk det de håpet på da de ga sin støtte til president Abdel Fattah al-Sisi.

– Situasjonen er blitt drastisk verre siden 2013, sier professor Berit Thorbjørnsrud ved Universitetet i Oslo og Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Øyenvitner beskriver grusomme scener, med kroppsdeler spredt ut over det blodige kirkegulvet i Tanta.

I Tanta kom selvmordsbomberen seg helt inn i kirken. I Alexandria kan man på overvåkingsbildene se en person med en bulkete jakke som går inn i en metalldetektor. I neste øyeblikk skjer eksplosjonen, skriver The New York Times.

Den islamske statens (IS) egyptiske gren har tatt på seg ansvaret for angrepene.

Kristne flykter etter drapsbølge i Egypt: Først et spørsmål om tro. Så et skudd i hodet.

MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters/NTB scanpix

– Manglende tradisjon for å beskytte de kristne

Særlig graverende mener Thorbjørnrud det er at egyptiske sikkerhetsmyndigheter ikke klarte å avverge angrepet i Alexandria mens pave Tawadros var til stede. At eksplosjonen i Alexandria skjedde ved en metalldetektor viser at egyptiske myndigheter har forsøkt å beskytte katedralen.

Hun tror noe av årsaken kanskje kan være inkompetanse, men at det også vitner om en generell manglende tradisjon for å beskytte de kristne i Egypt.

– Vi ser det samme gjennom den falske forsoningspolitikken som egypterne praktiserer. Når kristne utsettes for et angrep, og det kan være alt fra en nabokrangel til et alvorlig voldelig angrep, så blir det ikke fulgt opp med en skikkelig politietterforskning, men et forsoningsmøte mellom en kristen og en muslim leder. Kopterne blir altså tvunget til å be om tilgivelse fra dem som har angrepet dem, sier Thorbjørnsrud.

– I det siste har vi sett eksempler på at «løsningen» har vært at de kristne har måttet flytte fra landsbyene sine.

Avisen Al Youm Al Saabi/Reuters/NTB scanpix

Sisi fikk kopternes støtte

Abdel Fattah al-Sisi og de militære tok makten fra Det muslimske brorskap gjennom et statskupp i juli 2013. Siden fulgte en blodig massakre på brorskapets støttespillere den 14. august, med minst 638 drepte og flere tusen skadede. Kopternes pave Tawadros ga sin støtte til al-Sisi da han ble valgt til president i 2014.

Thorbjørnsrud ser en sammenheng mellom al-Sisis undertrykkelse av opposisjonen, med oppimot 60.000 opposisjonelle i fengsel, en sviktende økonomi og IS’ forfølgelse av kopterne.

– Folk har ikke lenger noe håp om å kunne uttrykke sin opposisjon på demokratisk vis. De kristne er et synlig mål og de er et mykt mål, sier hun.

Egypts turistnæring har vært i krise i lang tid og angrepene på de koptiske kristne kan ikke gjøre situasjonen noe bedre.

Sikkerhetsutfordringene truer også hele grunnlaget for at vestlige demokratier aksepterer Sisis undertrykkende regime.

Under hans nylige besøk til Washington hyllet president Donald Trump ham som en bauta i kampen mot voldelig islamisme.

Søndag så Sisi seg nødt til å innføre tre måneder med unntakstilstand.

Han var norsk ambassadør i Saudi-Arabia. Nå frykter han ekstrem-islam.

Egypts innenriksdepartement/AP/ NTB scanpix

IS herjer på Sinaihalvøya

IS er blitt en særlig alvorlig sikkerhetstrussel på Sinaihalvøya. Tidligere i år måtte de kristne rømme fra byen Al-Arish etter flere målrettede likvideringer av kristne. Kristne ble oppsøkt i hjemmene sine, spurt om hvilken tro de hadde, og deretter skutt i hodet.

Selv om koptiske kristne kunne bli utsatt for overgrep også tidligere, så har de følt seg enda mer utsatt etter at IS tiltrakk seg mye oppmerksomhet med sin fremgang på slagmarken i 2014.

– Selvsagt føler vi at vi er et mål. Det var en bombe som ble oppdaget og tatt hånd om i forrige uke. Vi har ingen sikkerhet, sier en kristen kvinne i Tanta i et intervju med Reuters.