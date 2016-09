Trump kan ha gjort den verste debattmissen dagen derpå

Mot slutten av presidentduellen natt til tirsdag gikk Hillary Clinton til angrep på Donald Trump for angivelig å ha kalt en kvinne «Miss Piggy» og «Miss Hushjelp».

– Hun har et navn, og det er Alicia Machado, sa Clinton.

Machado, opprinnelig fra Venezuela, ble kåret til Miss Universe i 1996. Trump eide da konkurransen.

Miss Piggy-kommentaren skal ha handlet om vektøkning, mens hushjelp-kommentaren skal ha bunnet i at Machado var fra et latinamerikansk land.

Angrepet del av politisk felttog

Clinton-kampanjen har en strategi med å stemple Trump som en uforbederlig mannssjåvinist som sier ufine ting om kvinner. Dette går igjen i en rekke av angrepsreklamene mot Trump.

Machado-angrepet passer inn i denne kampanjen. Clinton leder for øvrig klart blant kvinnelige velgere. I en måling debattdagen fra Monmouth University vant hun kvinnelige velgere med 51–36.

Trump fortsatte dagen etter

Dagen etter duellen deltok Trump via telefon på TV-programmet Fox and Friends. Da sa han dette om den tidligere Miss Universe:

– Hun er den verste vi noen gang har hatt, sa Trump.

– Hun gikk voldsomt opp i vekt og det var et ordentlig problem, sa han videre.

Her kan du se The Washington Posts video om hvem Machado er og hva saken handler om:

Machado: Som en vond drøm

Clinton-kampanjen satset på å forsterke effekten av Machado-saken etter duellen. Clinton publiserte en Twitter-melding tirsdag kveld og kampanjen organiserte en telefonkonferanse med reportere der Machado snakket om hvordan hun i årevis slet med spiseforstyrrelser etter å ha blitt ydmyket av Trump.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle ha det slik 20 år senere, at jeg igjen skulle oppleve at denne fyren igjen skulle komme med dumme kommentarer. Det er som en vond drøm, sa hun.

– Noen som liker å spise

I et intervju rett etter vektøkningen i 1997 sa Trump dette:

– Hun veide 53,5 eller 53 kilo og hun gikk opp til 72,5 eller 77 kilo, så dette er noen som liker å spise, sa Trump.

Denne uttalelsen falt etter at Trump hadde tatt henne med til et treningsstudio. Det Trump ikke fortalte til henne, var at han også hadde invitert med pressen.

Ifølge The Guardian sier Machado at bakholdsangrepet fikk henne til å føle seg som en mus fanget på en tredemølle.

– Jeg var i et eller annet treningsstudio i New York som en mus, sier hun.

– Vaklet rett i felle

Machado-historien var en av hovedsakene på nettavisen Vox tirsdag med følgende tittel. «Hillary Clinton la en overraskende, intrikat felle for Donald Trump og han vaklet rett inn i den».

På Twitter fremstår Machado som om hun mer eller mindre ufrivillig er trukket inn i den politiske debatten.

Hun påpeker at hun ikke er en politisk person og at hun nå blir utsatt for trusler og fornærmelser.

Republikansk velger: Utrolig smakløst

Associated Press har diskutert presidentdebatten med et panel av kvinnelige velgere. Kris Stotler (48) fra Virginia er republikaner, men har ikke bestemt for hva hun skal stemme. Hun var svært skuffet over Trumps kritikk av Machados vekt.

– Det er utrolig smakløst, og det stopper ikke. Selv om du tenker slikt, hvorfor skulle du si det, spør Stotler.

Partitopper viker unna

Heller ikke Trumps støttespillere i partiets rekker virker begeistret for Machado-saken. Politico har spurt kongressmannen Lee Zeldin fra New York, som svarer at hans beste råd «til enhver som stiller til valg, er å konsentrere seg om sin politikk, sin visjon».

Partitoppen Paul Ryan har avslått å kommentere Trumps nye uttalelser om Machado med den begrunnelse at han ikke så TV-programmet Fox and Friends tirsdag.

– Tonedøve uttalelser

Den erfarne republikanske strategen Mike Murphy, som blant annet har jobbet for John McCain og har vært kritisk til Trump, sier at uttalelsene om Machado er «totalt tonedøve».

Generelt om debatten sier han at det for mange republikanere var «et ’oi, svarte’ øyeblikk. Hvis du trodde at han hadde hatt medvind de siste ukene og at han var i ferd med å bli med i jakten igjen, så er det nå mer eller mindre borte».

Trump vil angripe hardere

Trump truer nå med at han vil angripe Clinton hardere i den neste debatten, som holdes lørdag 8. oktober i St. Louis i Missouri, enn hva han gjorde natt til tirsdag.

– Jeg holdt virkelig tilbake fordi jeg ikke ønsket å såre noen, sa Trump til Fox.

Dessuten kunne han fortelle at han ville trukket frem «de mange kjærlighetsaffærene som Bill Clinton har hatt», men at han lot være siden deres datter Chelsea var til stede i salen.

– Jeg mener at det ikke var verdt det, sa Trump og la til:

– Jeg mente at det ikke var hyggelig.

