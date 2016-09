Trump leder på ny CNN-måling

For en måneds tid siden viste gjennomsnittet av meningsmålingene at Hillary Clinton ledet med snaue 10 prosent.

Etter den nye målingen fra CNN er Clintons gjennomsnittlige ledelse nå nede i 2,4 prosent.

Men Clinton er fortsatt storfavoritt

Til tross at Clintons forsprang har krympet jevnlig de siste ukene, viser analysene til The New York Times og nettstedet fivethirtyeight.com at hun fortsatt er storfavoritt. Gjennom seksjonen The Upshot vil The New York Times komme med daglige prognoser på valgresultatet.

Mandag ga The Upshot Clinton en vinnersjanse på 86 prosent, mot 14 prosent for Trump. Fivethirtyeight gir en vinnersjanse som er en del lavere, på 72 prosent.