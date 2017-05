Trump lover palestinerne å skape fred

Trump møtte tirsdag palestinernes president Mahmoud Abbas i Betlehem på den okkuperte Vestbredden. Etter møtet holdt de to felles pressekonferanse. Trump gjentok der sitt budskap om at han skal jobbe for å skape fred mellom Israel og palestinerne.

– Jeg er forpliktet til å forsøke å oppnå en fredsavtale mellom israelerne og palestinerne, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å hjelpe dem til å oppnå dette målet, sa Trump.

Trump takket Abbas for møtet, og sa:

– Det er en ære å kunne møte deg her i Betlehem, i en by som betyr så mye for folk i hele verden. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe med å oppnå fred, sa Trump.

Fred

Trump uttalte videre at han ser fram til å samarbeide med Israel og palestinerne, og han gjentok sitt tidligere budskap om at han vil bidra til å hjelpe palestinerne med å få økonomien på rett kjøl.

AP

En fredsavtale mellom israelerne og palestinerne vil kunne føre til en fredsprosess i hele Midtøsten, uttalte Trump.

– Det er interessant at dagens møte fant sted like etter terrorangrepet i Manchester. Vi må stå sammen og fordømme terror. Fred er et valg vi må ta, hver dag, sa Trump.

Ikke religion

Abbas sa på pressekonferansen at det ikke er religion som hindrer fred.

– Problemet er ikke mellom oss og jøder, slo Abbas fast.

Hovedårsak til konflikten er den israelske okkupasjonen av Vestbredden, sa Abbas, som også fordømte terrorangrepet i Manchester. Han forsikret videre at palestinerne er forpliktet til å samarbeide med Trump for å få i stand en fredsavtale med Israel.

AP

– Jeg ønsker deg velkommen til Palestina og det hellige land, og jeg ønsker deg suksess på din viktige reise som nå tar deg videre til pave Frans, hvis dedikerte innsats vi setter stor pris på, sa Abbas til Trump.

– Historisk møte

Trump refererte deretter til sitt besøk i Saudi-Arabia i helgen der han møtte muslimske ledere.

– Der møtte jeg muslimske ledere. Det var et episk møte, en historisk hendelse, sa Trump, og la til:

– Jeg ba lederne stå sammen i kampen og fordrive terror fra deres samfunn én gang for alle. Det var et svært produktivt møte og folk har sagt at det ikke har vært noe i nærheten av det i historien, sa USAs president i Betlehem tirsdag formiddag.

Betlehem ligger om lag 20 minutters kjøretur fra Jerusalem og er omringet av en stor sikkerhetsmur på tre kanter.

Senere tirsdag returnerer Trump til Israel og besøker holocaustmuseet Yad Vashem klokken 12 norsk tid. Deretter holder han en avsluttende tale ved det israelske nasjonalmuseet klokken 13 norsk tid før han klokken 15 flyr til Roma der han skal møte pave Frans i Vatikanet.