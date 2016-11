USAs påtroppende president Donald Trump sier i et intervju med New York Times at han vurderer å utnevne sin svigersønn Jared Kushner til spesialutsending med ansvar for å forhandle frem fred i Midtøsten.

Trump avviser i intervjuet at USAs lover mot nepotisme (favorisering av slektninger) forbyr ham å gi ektemannen til Ivanka Trump en posisjon i administrasjonen hans.

Jared Kushner hadde en sentral posisjon under valgkampen til Trump, og komiteen som planlegger Trumps regjering har bedt om at Kushner får en sikkerhetsklarering, ifølge amerikanske medier.

Trump sa likevel til New York Times at han ville unngå beskyldninger om favorisering, og at han i stedet kunne tenke seg å be den 35 år gamle svigersønn om å bidra til fred i Midtøsten.

Reuters/NTB scanpix

– Jeg vil veldig gjerne skape fred

Kushner er som Trump selv eiendomsmagnat. I intervjuet med Trump gjengis det at Kushner er en troende jøde.

– Jeg vil veldig gjerne bli den som skapte fred mellom Israel og palestinerne, sier Trump til New York Times.

Han legger til at Kushner vil «være veldig god til det» og at han «kjenner regionen».

Bestefaren overlevde Holocaust

Jerusalem Post har skrevet om hvordan Kushners bestefar overlevde Holocaust, nazistenes dødsleire under 2. verdenskrig. De opplyser også at Jared Kushner er en ortodoks jøde, og at Ivanka Trump konverterte til jødedommen før de giftet seg.

Ifølge Jerusalem Post har Kushners familie forbindelser til Israel og sammen med faren er han oppført på en liste i en rapport fra 2015 fra American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) over bidragsytere til gruppens eiendomskomité, hvilket krever en donasjon på minst 307.000 kroner.

MARK LENNIHAN /AP/ NTB Scanpix

Trump ville reparere forholdet til The New York Times

Storavisen The New York Times var under valgkampen en av de skarpeste kritikerne av Donald Trump. Avisens journalister hadde mange avsløringer om Trump, blant annet om skattemessige krumspring som gjorde det mulig for ham å unngå å betale skatt.

Trump svarte med påstander om at avisen slet med fallende popularitet og sviktende økonomi. Etter å ha blitt valgt til president omtalte han i et timelangt intervju med avisens journalister og redaktører The New York Times som en «stor, stor amerikansk juvel, verdens juvel».

Møtet i avisens lokaler kom til etter noe drama. Det ble først planlagt, deretter avlyst på grunn av uenighet om forutsetningene for intervjuet, og deretter gjennomført likevel. Møtet ble gjennomført i full offentlighet, og ikke off record, slik det skjedde da Trump møtte mange viktige TV-folk på mandag.

I intervjuet var den kommende presidenten innom en rekke kontroversielle temaer, og i noen tilfeller gikk han tilbake på ting han har sagt under valgkampen.

Her er noe av det han sa, slik det er gjengitt av Reuters:

Ønsker ikke å straffeforfølge Clinton-ekteparet

Trump sa at han «ikke følte veldig sterkt» for etterforskning av den demokratiske rivalen Hillary Clinton, hverken for e-posthåndteringen som utenriksminister, eller Clinton-stiftelsens virke.

Cliff Owen /AP/ NTB Scanpix

– Jeg vil ikke skade Clinton-familien, jeg vil virkelig ikke det, sa Trump. – Hun gikk gjennom mye og har lidd mye på mange forskjellige måter.

Under en av debattene sa Trump at når han ble president så ville han instruere sin justisminister om å oppnevne en spesialetterforsker som skulle etterforske Clinton.

I intervjuet med The New York Times sier Trump at han mener det «ville være veldig splittende for nasjonen» med en straffeforfølgelse av Clinton-ekteparet.

Under Trumps valgkampmøter kunne man ofte høre tilhengernes taktfaste rop om at Clinton måtte «bures inne».

Etter at Trumps nye uttalelser har flere konservative nyhetsnettsteder og debattanter kritisert Trump. Den konservative kommentatoren Ann Coulter poengterte at det ikke ville være opp til Trump om etterforskningen av Clinton skulle gå videre.

Om klimaendringer

Trump, som tidligere har karakterisert menneskeskapte klimaendringer for en bløff sa: – Jeg tror det er en form for forbindelse» mellom mennesker og klimaendringer.

– Jeg ser veldig nøye på dette, sa Trump om Parisavtalen fra 2015, som han under valgkampen lovet at USA skulle trekke seg fra. – Jeg har et åpent sinn om det.

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

Om alt-right og Steve Bannon

Trump fordømte en alt-right konferanse i Washington sist helg der noen av medlemmene gjorde nazihilsen og ropte «Heil Trump» etter en tale om hvit nasjonalisme.

– Jeg fordømmer dem. Jeg fornekter og jeg fordømmer, sa han.

– Det er ikke en gruppe jeg vil forsterke. Og hvis de blir forsterket, så vil jeg se på det og finne ut hvorfor.

Han benekter påstander fra kritikere som hevder at mannen som skal bli hans strategiker i Det hvite hus, Steve Bannon, er en rasist.

– Jeg har kjent Steve Bannon i lang tid. Hvis jeg trodde han var en rasist, eller en alt-right-aktivist, så ville jeg ikke har tenkt på å ansette ham, sa Trump.

Kritikere sier at Bannon, en tidligere leder for det konservative Breitbart News, har gjort nettstedet til et forum for alt-right, en løst organisert gruppe som avviser konvensjonell politikk og inkluderer nynazister, folk som mener hvite er overlegne som rase og antisemitter.

Om eiendomsimperiet

Eiendomsmogulen sa at han ikke kunne se noen mulig konflikt mellom hans interesser som næringsdrivende og det å være president.

– I teorien kan jeg drive forretning perfekt og styre landet perfekt. Det har aldri vært et slikt tilfelle, sa Trump.

– I teorien trenger jeg ikke å gjøre noe, men jeg kunne tenke meg å gjøre noe, for jeg bryr meg ikke om forretningene.

– Loven er helt på min side, presidenten kan ikke ha motstridende interesser, sa Trump.