Trump møtte den meksikanske presidenten: – Vi diskuterte muren, men ikke betalingen

Onsdag møtte presidentkandidat Donald Trump Mexicos president Enrique Peña Nieto, en mann som har sammenlignet Trump med Hitler og den italienske fascisten Benito Mussolini.

På grunn av Trumps mange uttalelser om meksikanerne var det knyttet en viss spenning til møtet.

Etter møtet holdt Trump en pressekonferansen sammen med Nieto, som åpnet med å si at de hadde hatt en konstruktiv samtale, selv om de ikke ble enige om alt.

Den mexicanske presidenten fulgte opp med å si at Mexico og USA var viktige for hverandre, og at Trumps tilstedeværelse i Mexico City viste nettopp det.

– Vi diskuterte muren, men ikke betalingen

Donald Trump åpnet med å si at det meksikanerne e et spektakulært folkeslag, men likevel sto han fast på at han ønsker å bygge en fysisk mur mellom USA og Mexico.

– Vi diskuterte muren, men vi snakket ikke om finansieringen, sa Trump etter møtet.

Trump fulgte opp med å si at han var svært fornøyd med møtet med den meksikanske presidenten, og at han hadde blitt overbevist om at de to sammen kunne løse mange problemer.

– Det meksikanske folk har blitt såret

Senere snakket det meksikanske presidenten om hvor viktig det er at Mexico og USA har et godt forhold.

– Det meksikanske folket har blitt såret av noen av de kommentarene som har uttalt, sa Nieto, uten at han gikk inn på hvilke kommentarer han snakket om.

Skal holde tale om innvandring natt til torsdag

Klokken 03.00 norsk tid skal Trump holde en ny stor tale om innvandring og integrering i Phoenix, Arizona.

Talen skal han holde for det som er hans kjernevelger, nemlig «all-right»-bevegelsen.