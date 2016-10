Trump nekter å svare på om han godtar valgresultatet

Artikkelen blir oppdatert:

– Jeg vil se på det da, svarte Donald Trump på spørsmål om han vil godta valgresultatet 8. november.

Han ligger langt bak på de aller fleste meningsmålingene. Og prognosemakere, som nettsiden til statistikkguruen Nate Silver og The New York Times Upshot-seksjon, gir Hillary Clinton en vinnersjanse på rundt 90 prosent.

Trump: - Jeg vil holde dere i spenning

Da Trump ble presset på om han vil godta valgresultatet, svarte han.

– Jeg vil fortelle deg det da. Jeg vil holde dere i spenning, sa Trump.

Clinton reagerte sterkt på svarene til Trump.

– La oss være klar på hva han sier og hva han mener: Han vanærer, han rakker ned på demokratiet vårt og jeg er forferdet over at en som er nominert av ett av de to hovedpartiene, inntar et slikt standpunkt, sa Clinton.

Hun sa også at hun var «skrekkslagen».

Trump har klaget på valgfusk

Trump har de siste dagene kommed med en rekke påstander om at valget blir manipulert av valgfusk i stemmelokalene og av uhederlige medier.

Her kan se du klippet fra da Trump sa at han ikke vil svare på om han godtar valgresultatet.

Også kommentator reagerte sterkt det Trump sa, som The Washington Post Chris Cillizza. På Twitter skrev han først «unektelig bemerkelsesverdig».

Så fulgte han opp med å skrive at Trump tapte debatten på sine uttalelser om han ikke ville svare på om han godtar valgresultatet.

– Mer dannet debatt en tidligere

Tidligere presidentkandidat og Trump-støttespiller beklager overfor Aftenposten at Trump kalt Clinton for «den ekle kvinnen» i debatten.

– Jeg skulle ønske at han ikke brukte slike ord, men jeg synes også at hun snakket ufint til Trump. Likevel synes jeg at dette var en mer dannet debatt enn vi har sett tidligere, sier Carson.

Et annet minneverdig øyeblikk fra debatten var da Clinton kalte Trump for Putins nikkedukke.