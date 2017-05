Trump og Putin enige om å møtes for første gang i Tyskland

I en telefonsamtale tirsdag kveld avtalte USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin et møte i Hamburg i juli.

Det første møtet mellom de to presidentene vil skje i forbindelse med G20-møtet som finner sted i samme by da. Samtidig ble presidentene enige om å holde kontakt fremover.

– Samtalen var forretningsmessig og konstruktiv, ifølge en pressemelding fra Kreml.

Forrige telefonsamtale mellom dem fant sted for en måned siden da Trump ringte for å kondolere etter terrorangrepet i St. Petersburg.

Siden den gang har forholdet mellom USA og Russland forverret seg etter gassangrepene i Syria og USAs rakettangrep mot syriske styrker.

Snakket om Syria og Nord-Korea

Hovedtemaene i telefonsamtalene mellom Trump og Putin tirsdag kveld var situasjonen i Syria og Nord-Korea.

– Vladimir Putin oppfordret til måtehold og å redusere spenningsnivået, ifølge Kremls versjon av møtet.

I tillegg skal de ha blitt enige om å arbeide sammen for diplomatiske løsninger og om å få til et tettere samarbeid med sikte på en varig våpenhvile i Syria, ifølge flere russiske nyhetsbyråer.

Tirsdag ettermiddag sa Putin at Russland ønsker en omfattende og grundig granskning av gassangrepet den 4. april mot Khan Shaykhun.

– Vi fordømmer kraftig enhver bruk av kjemiske våpen. De som er ansvarlige for drapene på fredelige syrere bør selvfølgelig bli funnet og straffet, men det kan vi bare skje ved hjelp av en grundig, uavhengig granskning, sa Putin da han møtte Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Syria-samtaler med Merkel, Erdogan og Trump

Samtalen mellom Trump og Putin fant sted samtidig som Kreml-diplomatiet går på høygir.

Putin hadde tirsdag lange samtaler med Tysklands Angela Merkel. Onsdag skal Putin snakke med Tyrkias president Erdogan.

I tillegg prøver russerne å få i gang igjen fredssamtalene i Kasakhstans hovedstad Astana, hvor FNs spesialutsending ankom tirsdag ettermiddag.

Både Russland og USA har pekt på kurderne som en av de viktigste allierte i kampen mot IS. Tyrkia har de siste dagene gjennomført en omfattende offensiv mot kurdiske stillinger i Syria.

Moskva-samtaler førte ingen vei

Trumps utenriksminister Rex Tillerson gjennomførte sitt første besøk i Moskva i april. Han møtte både Putin og utenriksminister Sergej Lavrov.

Etterpå sa Tillerson at møtet ikke førte til noe som helst.

I det stille har imidlertid Russland gjenopptatt rutinen med å varsle det amerikanske militæret om kommende flyangrep i Syria. Dette samarbeidet brøt Russland etter at Trump ga klarsignal til et rakettangrep mot syriske stillinger. USA og flere vestlige land mener Assad-regimet var ansvarlig for gassangrepene som drepte sivile syrere i april.