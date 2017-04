Trump og Sessions vil ha lange straffer, private fengsler og fortsette den knallharde krigen mot narkotika

Mens bråket om justisministeren og hans forhold til Russland har overdøvet det meste, har 70-åringen Jeff Sessions i stillhet kunnet begynne å gjennomføre det Trump har lovet i justispolitikken.

«Lov og orden» og en tøff kriminalpolitikk sto sentralt i Trumps valgkamp. Han tegnet et dystert bilde av at kriminaliteten var ute av kontroll i USA, særlig i «de indre byene».

I innsettelsestalen sa Trump at «blodbadet stopper her og nå». Siden har han stadig gjentatt den feilaktige påstandene om at drap og annen kriminalitet ligger på rekordnivå.

Vil ikke granske politiet for rasisme

Trump sier han vil stanse det den «farlige antipoliti-atmosfæren i Amerika», og under valgkampen sa han gjentatte ganger at det pågikk en «krig mot politiet» som bidro til at kriminaliteten gikk opp.

Politiet i USA er kraftig desentralisert, og de fleste politistyrkene er enten delstatlige eller lokale. Og det er store forskjeller i hvor kompetente politifolkene er og hvilke retningslinjer de skal følge.

Christian Gooden / AP / NTB scanpix

Obamas justisdepartement kritiserte og saksøkte politiet flere steder i USA – som i Ferguson og i storbyene Chicago og Baltimore – for å systematisk forskjellsbehandle minoriteter.

Venstresiden mener systematisk forskjellsbehandling er et stort problem, og at de føderale myndigheten bør gripe inn. Mange på høyresiden mener problemet er overdrevet og at venstresiden undergraver tilliten til politiet på en farlig måte. Samtidig mener mange konservative at føderalstaten ikke har noe med hvordan delstater og lokale myndigheter politiet.

I et møte med en rekke delstaters justisministre nylig sa Sessions at politiet må hjelpes til å bli bedre, «ikke svekke effektiviteten deres».

– Og jeg er redd vi har gjort en del av det. Så vi skal prøve å trekke oss tilbake der, sa Sessions.

Han har blant annet kritisert rapportene om Ferguson- og Chicago-politiet.

– En av de viktige tingene jeg tror skaper problemer, og der vi ser den største økningen i vold og drap i byer, er at vi nå har undergravd respekten for politiet og gjort jobben deres vanskeligere, fortsatte den ferske justisministeren.

AP / NTB scanpix

Fortsetter «krigen mot narkotika»?

Krigen mot narkotika ble startet av Richard Nixon på 70-tallet, skjøt fart under Ronald Reagan på 80-tallet og fortsatte med full styrke under Bill Clinton og George W. Bush.

Obama-administrasjonen avsluttet på ingen måte krigen mot narkotika, men gjennom benådninger, nedsettelse av straffer, mer satsing på behandling og andre tiltak ble den noe begrenset.

Ingen land i den vestlige verden fengsler flere av sine borgere enn USA. Den viktigste årsaken er mange og lange narkotikadommer.

Her kan du lese om Sharanda Jones. Hennes første narkodom ble livstid i fengsel.

Sessions har sagt at økningen i antall drap i 2016 ikke var et statistisk avvik, men resultatet av at Obama-administrasjonen straffeforfulgte færre for våpen- og narkotikaforbrytelser. I et notat til føderale aktorer forrige uke skrev Sessions at narkotikatrafikken ligger bak mye av voldskriminaliteten og dermed må slås hardere ned på.

Louis Lanzano / AP / NTB scanpix

Narkotikakrigen henger sammen med mange av de store stridsspørsmålene i justispolitikken:

Støtter minstestraffer

Spesielt minstestraffene for ikkevoldelige narkotikaforbrytelser har den siste tiden mistet støtte også blant mange konservative amerikanere. Under Obama instruerte justisminister Eric Holder føderale aktorer om ikke alltid å søke lovens strengeste straff. Sessions’ notat kan derimot tyde på en retur til at påtalemyndigheten prosederer for strengeste straff, skriver Politico.

Som senator var Sessions en de mest høylytte motstandere av å redusere straffene i det føderale rettssystemet. Det store flertallet av USAs innsatte sitter i delstatlige fengsler, ikke føderale.

Mange av de svært strenge minstestraffer ble innført under Bill Clinton på 90-tallet.

Vil fortsette med privatdrevne fengsler

I august i fjor beordret Obamas justisdepartement fengselsvesenet til å gradvis fase ut og avskaffe privatdrevne fengsler i den føderale kriminalomsorgen.

Den endringen har Sessions stanset, og han har bedt fengselsmyndighetene fortsette med den samme praksisen som før siden endringen vil hindre at fengselsvesenet «kan møte de fremtidige behovene» til fengselsplasser.

Antallet innsatte i det føderale fengselssystemet har gått ned de siste par årene, blant annet på grunn av endringer i straffeutmålingen. Tilhengere av en midlere kriminalpolitikk frykter nå at Sessions varsler en endring og forventer at antallet innsatte vil øke igjen.

Konservative ser på sin side en sammenheng mellom at det er færre innsatte og at antallet voldelige forbrytelser gikk noe opp i fjor.

Seks utfordringer som Trump må løse for «å gjøre USA storslått igjen»

De første privatdrevne fengslene åpnet under Clinton i 1997. To fengselskonserner drifter de fleste av de private fengslene. Studier har vist at de har flere uønskede hendelser enn de statlige.

E. Jason Wambsgans / AP / NTB scanpix

Borgerrettigheter

Obama og hans to justisministre prioriterte arbeidet med borgerrettigheter høyt. Under president George W. Bush sto saken derimot lenger ned på prioriteringslisten, og enkelte frykter nå at Sessions igjen vil utarme justisdepartementets avdelingen for håndhevelse av borgerrettighetene.

Avdelingen skal hindre diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, kjønn, funksjonshemninger, religion, sivilstatus eller nasjonalitet.

Mange av sakene om rase koker ned til en grunnleggende uenighet mellom høyre- og venstresiden: er systemisk forskjellsbehandling fortsatt et problem? Mange liberale aktivister mener at strukturene i samfunnet gjør at minoriteter, spesielt svarte, har det vanskeligere, kommer dårligere ut og blir dårligere behandlet av for eksempel politiet.

Tilgang til å stemme ved valg

Obamas justisdepartement gikk til flere saker for å forsøke å få opphevet delstatlige lover om at man måtte ha identifikasjonspapirer for å kunne stemme. Obama-administrasjonen mente lovene var diskriminerende siden det i hovedsak er fattige og minoriteter som mangler godkjent ID.

Sessions har derimot støttet slike ID-lover, og han har stilt seg bak en kjennelse fra høyesterett i 2013 som gjør det vanskeligere for de føderale myndighetene å gripe inn hvis den mener retten til å stemme er truet i en del sørstater.

Saken er politisk polariserende i USA. Det er i hovedsak republikanere som er for ID-krav. Demokratene er mot. Det er omstridt fordi studier viser at valgfusk der noen utgir seg for å være andre for å stemme, nesten ikke forekommer.

Kilder: Sessions’ høring i Kongressen (via CNN), The Economist, The New York Times, Vox (1, 2), NBC News (1, 2), Time, AP, NPR, Politico.

