Trump om Comey-avskjedigelsen: – Jeg hadde tenkt å sparke ham uansett

Til TV-kanalen NBC kommer Trump med kraftig kritikk av den nå avsatte sjefen for det føderale politiet.

– Han er en skrytepave, en som spiller for galleriet. Det har vært kaos i FBI – jeg vet det, du vet det, alle vet det. Se på FBI for mindre enn et år siden. Det var praktisk talt kaos. Det har ikke kommet seg igjen, sier Trump.

I avskjedigelsesbrevet til Comey viser Trump til at han «aksepterer en innstilling» fra justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod J. Rosenstein. Comey «er oppsagt og fjernet fra stillingen med umiddelbar virkning», het det videre.

I intervjuet sa Trump derimot at beslutningen var tatt allerede før innstillingen fra justisdepartementet ble lagt frem.

– Jeg ville sparke Comey. Det var min avgjørelse, sa Trump.

– Jeg ville sparket ham uavhengig av anbefalingen, fortsatte han.

Trump på kollisjonskurs med FBI-ansatte

Lederen for FBI-agentenes fagforening, Thomas O’Connor, har kalt sparkingen av Comey «et slag i magen». Han tegner ikke et bilde av et byrå i kaos.

– Vi så ikke dette komme, og vi synes ikke direktør Comey har gjort noe som burde føre til dette, sier han til The Washington Post.

Også fungerende FBI-sjef Andrew McCabe sier forgjengeren hadde bred støtte blant de ansatte i FBI.

– Comey nøt stor tillit innad i FBI og har fortsatt stor støtte i dag. Selv har jeg den største respekt for hans evner og integritet, sa McCabe under en høring i Senatet torsdag.

Jon Elswick / AP / NTB scanpix

Politisk storm

Visejustisminister Rosenstein selv har angivelig truet med å trekke seg fordi Det hvite hus trakk frem hans notat som grunnlaget for å si opp Comey, ifølge The Washington Posts kilder.

Sparkingen av FBI-sjefen har ført til kraftig kritikk av Trump fra demokratene og fra flere republikanere.

Comey ledet et FBI som for tiden etterforsker om det var forbindelser mellom noen i kretsen rundt Trump og russerne som forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i fjor.