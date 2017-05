Trump om Russland-anklagene: - Det er latterlig. Alle mener det.

Donald Trump avviste torsdag anklagene om at han har gjort noe ulovlig i forbindelse med Russland-etterforkningen og sparkingen av tidligere FBI-sjef James Comey som «latterlig».

– Det er latterlig. Alle mener det, svarte presidenten på spørsmål om anklagene som er dukket opp de siste dagene samt kravene fra enkelte demokrater om at han må stilles for riksrett for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Han avviste også at han skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey om å avslutte etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.

– Nei. Nei. Neste spørsmål, svarte presidenten.

På spørsmål om hva han mener om oppnevnelsen av en egen spesialetterforsker som har fått i oppdrag å komme til bunns i anklagene mot presidenten og hans medarbeidere, var han også klar i talen.

– Jeg respekterer handlingen, men hele greia har vært en heksejakt, sa Donald Trump på en pressekonferanse torsdag ettermiddag i Det hvite hus.

– Påfører landet vårt betydelig skade

Trump holdt pressekonferansen sammen med Colombias president, Juan Manuel Santos, like etter at de to hadde avsluttet et møte i Det ovale kontor.

Det er andre ganghan bruker ordet «heksejakt» for å beskrive onsdagens store politiske nyhet: at tidligere FBI-sjef Robert Mueller er oppnevnt som en spesialetterforsker for å se nærmere på Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget og Trump-kampanjens mulige samarbeid med russerne.

Torsdag skrev presidenten på Twitter at etterforskningen var en «den største heksejakten på en politiker i amerikansk historie.»

Og i et fellesintervju med et knippe TV-verter torsdag ettermiddag viste han at raseriet ikke har lagt seg.

– Jeg tror at dette påfører landet vårt betydelig skade, sa han om etterforskningen, og la til:

– Det viser at vi er et delt land som ikke er forent. Og vi har mange viktige ting å gjøre nå, for eksempel handelsavtaler, forsvaret, å stanse atom – allt de tingene vi diskuterte i dag.

– Flere beviser som tyder på forsøk på å motarbeide rettsvesenet

Torsdag stilte Rob Rosenstein, visejustisministeren som oppnevnte Mueller til jobben som spesialetterforsker, til en lukket høring med Senatets etterretningskomité.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham bemerket overfor pressen etterpå at etterforskningen nå har gått inn i et nytt gir.

– Dette har gått fra å være en etterretningsetterforskning til å bli en strafferettslig etterforskning, sa han.

Den demokratiske senatoren Richard Blumenthal fortalte pressen etter møtet med Rosenstein at han var skuffet over visejustisministerens unnvikende svar, men at han likevel hadde hørt nok til å konkludere med at Trump kan få store problemer etter at han angivelig ba tidligere FBI-direktør James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

– Det dukker opp stadig nye beviser i retning av at dette handler om å motarbeide rettsvesenet, sa Blumenthal.

Comey ble sparket i forrige uke. Trump sa på et intervju med NBC News at han hadde Russland-etterforskningen i tankene da han bestemte seg for å sparke FBI-direktøren.

En ny meningsmåling fra Monmouth University viser at hele 73 prosent av amerikanerne ønsker at Russland-etterforskningene skal fortsette.

Kun 36 prosent mener at det var riktig av Trump å sparke James Comey.