Trump om kvinner på 35: «Check-out time»

I USA dukker det stadig opp nye lydopptak fra presidentkandidat Donald Trumps fortid.

Nyhetskanalen CNN la lørdag ut en rekke opptak med Trump som gjest hos den berømte radioverten Howard Stern.

I et opptak fra 2002 snakker Trump om en kvinnelig student han går ut med. Han forteller at hun er 21 år og studerer algebra.

– Men det var flaut for meg, hun var bare 21 år. Hun var for ung for meg. 30 er en perfekt alder, sier Trump.

Charles Sykes / AP / NTB Scanpix

– Absolutt, da har hun nok livserfaring, svarer Stern.

– Inntil hun er 35, sier en stemme i programmet.

Mange i studio ler av dette.

– For mye livserfaring! sier Stern.

– Hva er det med 35, Howard? Det kalles «check-out time», sier Trump.

Dette kommer kort tid etter avsløringer hvor Trump på video innrømmet å ha prøvd seg på en gift kvinne, bare måneder etter at han selv giftet seg.

Tidenes kvinnedommer

I et opptak fra 2010 sier Stern at han skal lage et TV-program der det eneste Trump skal gjøre er å vurdere kvinner.

– Det er den beste ideen av alle, svarer Trump, før han utroper seg selv til tidenes dommer over kvinnelig skjønnhet.

John Minchillo / AP / NTB Scanpix

Snakker om datterens bryster

Washington Post har hørt gjennom opptakene. I et ti år gammelt opptak blir Trump spurt om datteren Ivanka har lagt inn silikon i brystene.

Trump svarer at det har hun ikke.

- Hun har faktisk alltid vært svært yppig, legger han til, ifølge Washington Post.

Datteren var da 24 år.

I garderoben

Trump forteller også om hvordan han har gått rett inn omkledningsrommet til nakne Miss Universe-kandidater.

Han kaller sine uanmeldte besøk for «inspeksjoner fra konkurransens eier».

Trump hadde i mange år rettighetene til skjønnhetskonkurransen.