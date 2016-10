Trump om liten jente: «Om ti år dater jeg henne»

Trump-valgkampen har vært i nærmest fritt fall etter at The Washington Post på fredag publiserte en video fra 2005 der milliardæren skryter av hvordan han kan gripe kvinner i skrittet bare fordi han er berømt.

Nå dukker det opp nye videoer. Samtidig står flere kvinner frem og sier at Trump ikke bare snakket om seksuell antasting men at han også omgjorde ord til handling.

Onsdag kveld publiserte TV-stasjonen CBS en video fra 1992, der Trump deltar i en juleutgave av underholdningsprogrammet «Entertainment Tonight». I videoen kan man høre at han hilser på en gruppe unge jenter.

– Skal du ta heisen opp? spør Trump, en av jentene.

Etter at hun svarer bekreftende, snur Trump seg til kameramannen og sier: «Om ti år dater jeg henne. Kan du tro det?»

På et tidspunktet var Donald Trump 46 år gammel.

Se videoen her:

Det er ikke første gang Trump uttaler seg upassende om jenter som er langt yngre enn seg selv. I 2006 sa han om datteren Ivanka, som den gang var 24 år gammel, at han kunne tenke seg å date henne dersom han ikke hadde vært faren hennes.

Og i 1994 sa han følgende om datteren Tiffany, som han hadde fått mindre enn et år tidligere sammen med Marla Maples:

– Hun er en veldig vakker baby. Hun har Marlas bein. Vi vet ikke om...

Her plasserer Trump hendene fremover for å indikere bryster, før han fortsetter:

...om hun også ligner i dette området, men det får vi se med tiden.

Kvinner står frem med anklager mot Trump

Videoer der Trump har et upassende språk om kvinner er blitt denne ukens store samtaletema i den amerikanske valgkampen. I tillegg til videoene som allerede er kjent, forteller produsentene av TV-programmet «The Apprentice», der Trump var programleder, at det finnes videoopptak der Trump har et mye verre språk enn i opptaket fra 2005 som skapte så mye oppstyr.

Trump forsvarte seg i presidentdebatten på søndag at det upassende språket i 2005 kun var «garderobesnakk» og at han aldri hadde omgjort ordene til handling.

Nå står fire kvinner frem for å si at det ikke stemmer, og at Trump antastet dem seksuelt:

- Han var som en blekksprut

1. To kvinner forteller avisen The New York Times at Trump befølte dem uten at de hadde gitt ham lov til det.

Den ene kvinnen, Jessica Leeds, sier at Trump begynte å klå på henne på et fly for over 30 år siden.

– Han var som en blekksprut. Hendene hans var over alt, sier hun til avisen.

Den andre, Rachel Crooks, sier at Trump begynte å kysse på henne utenfor en heis i Trump Tower i 2005. Hun var da 22 år gammel.

– Jeg ble så sint over at han trodde at jeg var så ubetydelig at han bare kunne gjøre noe sånt, sier hun.

2. Cassandra Searles, som ble kåret til Miss Washington i 2003, skriver på Facebook at Trump behandlet deltakerne i missekonkurranser «som krøtter», skriver Rolling Stone.

I en kommentar under innlegget skriver Searles følgende: «Han vil nok ikke at jeg skal fortelle om den gangen han hele tiden grep rompa mi og inviterte meg til rommet sitt».

3. Florida-kvinnen Mindy McGillivray (36) forteller lokalavisen Palm Beach Post at Trump antastet henne for 13 år siden da hun var på jobb som TV-journalist.

Hun meldte det ikke til poitiet, men kameramannen hennes den gang forteller lokalavisen at hun snudde seg like etterpå og utbrøt: «Donald grep akkurat tak i rompa mi!»

Trump til reporter: - Du er et motbydelig menneske

Trump-kamanjen har foreløpig kun kommentert artikkelen i The New York Times. Donald Trump benekter at noen av de to historiene er sanne:

– Ingenting av dette har skjedd, sa Trump, før han ifølge avisen begynte å skrike til den kvinnelige reporteren som ringte ham.

Etter å ha truet henne med søksmål på grunn av artikkelen, fortalte Trump reporteren at hun «er et motbydelig menneske», ifølge avisen.

Fire uker før det amerikanske valget er Donald Trump, republikanernes presidentkandidat, i alvorlig trøbbel.

De siste meningsmålingene viser at Hillary Clintons ledelse blir stadig større. Nettstedet fivethirtyeight.com anslår nå at Clinton nå har 83 prosents sjanse til å vinne valget.