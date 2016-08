Trump på hastebesøk til Mexico

Trump har varslet en tale om innvandring i delstaten Arizona onsdag, og presidentkandidaten bekrefter at han tar turen over grensen til nabolandet i sør før arrangementet.

– Jeg har takket ja til invitasjonen fra president Enrique Pena Nieto i Mexico og ser fram til å møte ham i morgen, skriver Trump på Twitter.

Nieto bekrefter besøket, og i en melding på Twitter skriver han på spansk at han og Trump skal ha en privat møte.

Henry Romero / Reuters / NTB scanpix

Under nominasjonskampen kjørte han en hard linje blant annet rettet mot mexicanere, og han har gjentatt flere ganger at han ønsker å bygge en mur mellom USA og Mexico.

I forrige uke inviterte Nieto både Trump og demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton på besøk, men ingen av dem har takket ja til invitasjonen før nå.

Nyhetsbyrået AFP skriver at et besøk på så kort varsel vil være et logistikkmessig og sikkerhetsmessig mareritt, og at det kan være et forsøk fra Trumps side å mykne opp forholdene mellom landene etter hans uttalelser.