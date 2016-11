Trump-rådgiver: – Vil ikke prøve å få Clinton dømt

I et intervju med TV-stasjonen MSNBC tirsdag sa Conway at Trump ikke vil forfølge saken videre, og at dette er et viktig signal til andre republikanske politikere.

I valgkampen truet Trump med å iverksette en ny gransking av Clintons bruk av en privat e-postserver da hun var utenriksminister. Under valgkampmøtene hans skjedde det ofte at Trump-tilhengere ropte «sperr henne inne» om Clinton.

Det føderale politiet FBI har allerede etterforsket server-bruken, men konkludert med at det ikke var grunnlag for å ta ut siktelse mot Clinton. Konklusjonen ble gjentatt tre dager før valget 8. november.

Også i ett av sine første intervjuer etter valgseieren antydet Trump at valgløftet om en ny etterforskning av Clinton kunne bli brutt. I intervjuet med Wall Street Journal sa Trump at han ikke hadde tenkt så mye på denne saken, siden han var opptatt av å bedre helsevesenet, skape arbeidsplasser og andre saker.