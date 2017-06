Trump saksøkes for brudd på grunnloven

Det skriver avisen The Washington Post. Søksmålet blir fremmet av justismyndighetene i delstaten Maryland og i hovedstadsregionen Washington, D.C. Begge steder har Demokratene kontrollen over justispolitikken.

Anklagene dreier seg om at myndighetene i andre land i praksis gir Trump penger eller andre fordeler. Årsaken er at Trump fortsatt eier selskapet sitt etter at han ble president.

Justismyndighetene i Maryland og Washington mener det bryter med en bestemmelse i grunnloven, som forbyr presidenten fra å motta gaver fra andre lands myndigheter uten godkjennelse fra Kongressen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Trump lovet i januar at sønnene hans skulle overta styringen med selskapet for å unngå interessekonflikter. Men en av sønnene, Eric Trump, har opplyst at presidenten ville fortsette å få jevnlig informasjon om hvordan det går med selskapet.

En viktig del av søksmålet dreier seg om Trump-hoteller. De skal ha blitt svært populære blant andre lands myndigheter og ambassader etter at Trump vant presidentvalget.