Trump sår på nytt tvil om F-35, har bedt om pris på F-18 i stedet

Trump har også tidligere kritisert kostnadsoverskridelsene i F-35-prosjektet, og fornyer kritikken i en Twitter-melding lagt ut sent torsdag.

Meldingen kom dagen etter at Trump hadde møte med ledelsen for flyprodusentene Lockheed-Martin og Boeing. Etter at Twitter-meldingen kom, falt Lockheed-aksjen 2 prosent og Boeing-aksjen steg 0,7 prosent, melder The Guardian.

F-18 Super Hornet er en eldre kampflytype som ikke har samme mulighet til å unngå å bli oppdaget på radar som F-35. Norge har besluttet å kjøpe inn F-35 til å erstatte dagens F-16-fly.