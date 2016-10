Trump satser millioner på å sverte Clintons helse

Videoen som de de siste dagene er spredt på sosiale medier, har tittelen Dangerous. Og det er nettopp farlig presidentkandidat Donald Trump mener Hillary Clinton er. Farlig, fordi hun fysisk ikke er i stand til å klare de kravene som stilles til å være president i USA.

The New York Times skriver at ifølge Trumps valgkampanje vil denne videoen bli vist på nasjonalt TV og i vippestatene. Her skal Trump bruke 40 millioner dollar (ca. 320 millioner kroner) på TV-reklame de neste ukene.

Du kan se videoen her:

Foreslo doptest før Las Vegas-debatt

Angrepene på helsen fortsetter også andre steder enn i TV-reklamer. Donald Trump antydet i en tale lørdag at rivalen Hillary Clinton brukte prestasjonsfremmende midler før den andre presidentdebatten.

Han mente hun virket mer energisk i den første debatten.

– Jeg syns vi skal ta en dopingtest før debatten, sa Trump, som siktet til den neste og siste presidentdebatten, som avholdes i Las Vegas 19. oktober – natt til torsdag norsk tid.

Snublebilder fra 11. september

– Jeg vet ikke hva som skjer med henne, sa Trump om Clinton.

Dette kom altså i tillegg til videoen der det hevdes at hun feilet gang på gang som utenriksminister og det mer enn antydes at dette skyldes hennes skrantende helse.

Bildene fra da hun nær svimet av etter 11. september-markeringen i New York er med i filmen. «Hillary Clinton har ikke nok mot, styrke eller utholdenhet til å lede i vår verden», heter det i reklamen.

– Slutt på all politisk korrekthet

The Washington Posts Chris Cillizza påpekte da filmen først dukket opp for noen dager siden at Trump ser ut til å ha gitt etter for de i kampanjen hans som har argumentert for et frontalangrep mot politisk korrekthet av alle slag.

– Trump er på vei ned en vei hvor et mulig sammenbrudd for hans eget parti venter ved stemmeurnene denne høsten. Og han gjør det med et smil, skriver Cillizza.

Clinton for tilbakeholden?

Torsdag var Hillary Clinton i Los Angeles på Ellen Show. De ble hun intervjuet om sin rolle som presidentkandidat og som den første kvinne som er presidentkandidat for et stort parti.

I The New York Times pekes det på at Clinton har vært tilbakeholden i debatten om beskyldningene om sextrakassering fra Trump.

Hans egne uttalelser og anklager fra kvinner har ført til en omfattende debatt om mannemakt og kvinners rettigheter.

Lar Michelle Obama fronte saken

– De viktigste talene om dette emnet har kommet fra førstedamen, Michelle Obama, som sa at Trumps ord hadde gått gjennom marg og bein på henne og fra president Obama og andre, skriver avisens medarbeider.

Spørsmålet som stilles, er om Clinton er blitt litt paralysert av angrepene på henne personlig og de gamle kvinnehistoriene til ektemannen Bill.

Disse har også Trump-kampanjen løftet frem.

Når Clinton er blitt spurt om anklagene mot Trump, har hun fleipet det bort og raskt gått over til å nevne andre grupper rivalen har fornærmet. Hun har også henvist til Michelle Obamas tale.

Trump har mindre penger i kassen enn rivalen

Samtidig viser nye tall at Donald Trump har mye mindre penger i sin valgkampkasse enn Hillary Clinton har. Det republikanske partiet og Trump samlet til sammen inn 100 millioner dollar i september. Trump og hans støttespillere hadde etter dette 75 millioner i kassen ved inngangen til oktober. Hillary Clinton hadde dobbelt så mye.

De store giverne på høyresiden har i stor grad sviktet partiets kandidat i denne valgkampen, men det er imidlertid et ferskt finansielt lyspunkt for Trump.

PayPal-gründer Peter Thiel har nå spyttet i 1,25 millioner dollar for en Trump-seier.

Nettstedet Fivethirtyeight anslår lørdag Clintons seierssjanse til 85,1 prosent mot 14,9 for Trump.

