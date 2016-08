Trump slår tilbake etter rasist-anklager

Clinton gikk ut mot Trump torsdag og anklaget ham for rasisme og for å ville «få Amerika til å hate igjen».

Se Clintons utspill, og Trumps forsvar, i videoreportasjen øverst.

– Clinton burde skamme seg

– Clinton spiller på de verste instinktene i vårt samfunn. Hun burde skamme seg, slår Trump tilbake via Twitter.

Med to og en halv måned igjen til valget, er valgkampen i gang for alvor, og nå kjemper de to presidentkandidatene om minoritetsstemmene. Clinton ber folk om å ikke la seg lure av Trumps nye tilnærmingsvinkel, noe som får motstanderen til å rase.

– Til Hillary Clinton, hennes donatorer og rådgivere som hjelper henne å spre løgner om skikkelige folk. Jeg har noen ord jeg vil dere skal huske: Skam dere!», sa Trump i en tale i Manchester i delstaten New Hampshire torsdag.