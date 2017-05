Trump sparker FBI-sjef James Comey

Comey ble utnevnt til jobben av tidligere president Barack Obama. Stillingen er egentlig et åremål på ti år, noe som er ment å skjerme FBI-sjefen fra politisk press.

Både justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein anbefalte avskjedigelsen, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

I et brev til den nå sparkede direktøren, skriver Trump at «det er viktig å finne en ny ledelse for FBI som gjenopprette publikums tillit» til byrået.

I begrunnelsen for sparkingen pekes det på at offentlighetens tillit til FBI har blitt kraftig svekket det siste året.

Har vært i mediens søkelys

FBI etterforsker om det var bindinger mellom Trump-kampanjen og Russlands forsøk på å påvirke valget slik at Trump skulle bli valgt.

FBI-sjefen havnet også i søkelyset da at han kort tid før valget kunngjorde at byrået hadde gjenåpnet etterforskningen av Hillary Clinton, demokratenes presidentkandidat, for hennes bruk av en privat e-postkonto som utenriksminister.

Clinton, og mange andre demokrater, har gitt Comey skylden for at Trump vant valget.