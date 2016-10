Trump-støttespiller til TV-stjerne: – Du er fascinert av sex

Fox-ankeret har tidligere i valgkampen vært i heftig konflikt med presidentkandidat Donald Trump. Denne gangen ble det høy temperatur i møte med en av hans mest ivrige støttespillere.

I intervjuet natt til onsdag norsk tid gjorde den tidligere speakeren Newt Gingrich det han kunne for å forsvare Trump mot alle kvinnene som beskylder presidentkandidaten for overgrep. I den anledning gikk han til frontalangrep på ankeret Megyn Kelly.

Som det fremgår av den svært opphetede ordvekslingen på klippet under, beskylder Gingrich etter hvert Kelly for å være sexfiksert.

– Du er fascinert av sex og bryr deg ikke om offentlig politikk, sa en hissig Gingrich.

Kelly klarte å beholde roen og besvarte angrepet slik:

– Vet du hva speaker, jeg er ikke fascinert av sex. Jeg er fascinert av å beskytte kvinner.

Men det dempet på ingen måte temperaturen i studio.

Anbefalte Gingrich sinnemestring

Til slutt valgte Kelly å avslutte intervjuet.

– Du kan ta med deg sinneproblemene dine og bruke litt tid på å jobbe med dem.

Trump ser tilsynelatende ikke det minste behov sinnemestring. Onsdag skrøt han Gingrich opp i skyene da han åpnet et hotell i hovedstaden Washington.

– Det var et forbløffende intervju, sa Trump mens han pekte på Gingrich, som var tilstede.

– Vi leker ikke, Newt, ikke sant? Vi leker ikke, sa Trump.

Gingrich var speaker i Representantenes hus, det ene av to kamre i Kongressen, fra 1995 til 1998.

Prøvde å bli president i 2012

Han stilte i det republikanske primærvalget i 2012 og var en av favorittene til å bli Trumps visepresidentkandidat

Gingrich etter marerittuke for Trump: – En uke som har rystet hans egne tilhengere

I likhet med Trump har også Gingrich vært i medienes søkelys for utroskapshistorier.

Da han besøkte sin daværende og fraseparerte kone på sykehus dagen etter hennes tredje kreftoperasjon, ønsket han å diskutere vilkårene for skilsmisse.

Så fort den var i orden, giftet han seg med rundt ti år yngre Marianne Ginther. Det ekteskapet varte helt til han etter 19 år forlot henne til fordel for 27 år yngre Callista Bisek.

AARON P. BERNSTEIN / Reuters /NTB Scanpix

Dette er ikke første gangen at det dårlig stemning mellom Kelly i og Trump-leiren. Som Aftenposten tidligere har skrevet, er Megyn Kelly den eneste som målbinder Donald Trump. Han har antydet at hun er en bimbo som stiller ham kritiske spørsmål fordi hun har mensen.

Trump prøvde å fjerne Kelly som debattleder

Trump har vært så misfornøyd med Kelly at han boikottet en TV-debatt med republikanske presidentkandidater på FOX News fordi de nektet å fjerne Kelly som moderator. Men etter at de to kamphanene møttes bak lukkede dører på Trumps kontor i april for å rense luften, sa Trump seg villig til å stille opp i et intervju med Kelly.