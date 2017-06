Trump-støttespillere angriper den uavhengige etterforskeren i Russland-saken

Mueller ble i mai utpekt til spesialetterforsker med ansvar for å undersøke det USAs etterretningstjenester mener var Russlands forsøk på å hjelpe Trump i valgkampen i fjor.

Christopher Ruddy, en venn og rådgiver av Trump som leder konservative Newsmax, tror Trump vurderer om Muellers dager som uavhengig etterforsker i Russland-saken bør gå mot slutten.

– Jeg tror kanskje han vurderer å si opp spesialetterforskeren, sier Ruddy til PBS.

Han var på besøk i Det hvite hus mandag, ifølge The New York Times.

Mener Mueller har interessekonflikt

Trump kan ikke sparke Mueller direkte, men kan be sin visejustisminister om å gjøre det. Han kan sparke en spesialetterforsker ved «upassende oppførsel, tjenesteforsømmelse, utilregnelighet, interessekonflikter eller andre gode grunner».

Flere av Trumps allierte påpeker at Mueller er en god venn av den sparkede FBI-sjefen James Comey, som nå er blitt en del av etterforskningen.

At Mueller og Comey er venner, var imidlertid godt kjent da justisdepartementet utnevnte Mueller kort tid etter at Trump sparket Comey. Mueller var sogar Comeys forgjenger som sjef for FBI.

Richard Nixon sparket spesialetterforskeren i Watergate-saken i 1973. Det endte med at både justisministeren og visejustisministeren trakk seg i protest. Les om «lørdagsmassakren» i denne saken.

Det hvite hus: Ruddy snakker ikke for oss

Om Mueller får sparken, vil det være nok et politisk jordskjelv i Washington. Men Det hvite hus avviser at det er nært forestående.

– Ruddy snakket aldri med presidenten om dette temaet, sier pressetalsmann Sean Spicer.

«Chris snakker bare for seg selv», skriver Sarah Huckabee Sanders, en annen av Trumps talspersoner, i en e-post til nyhetsbyrået AP.

Chris Ruddy har ikke sagt hva som er grunnlaget for at han antar at presidenten vurderer å sparke Mueller.

En av Trumps advokater, Jay Sekolow, uttalte seg imidlertid uklart om saken i helgen, skriver NTB. I et intervju ønsket han ikke å spekulere på om Mueller kunne bli sparket – samtidig som «ikke kunne forestille» seg at temaet ville bli aktuelt.

«Vrangforestilling» at han er rettferdig

Selv om det kun er Ruddy som har meldt at Muellers jobb er i fare, har flere andre fremtredende Trump-støttespillere angrepet spesialetterforskeren de siste dagene.

Newt Gingrich mente Mueller var «et strålende valg» da han ble oppnevnt. Den uformelle Trump-rådgiveren karakteriserte Mueller som en mann med et «feilfritt» rulleblad når det kom til «ærlighet og integritet».

Nå har pipen fått en annen lyd, og ifølge AP ombestemte Gingrich seg etter Comeys vitnemål i Senatet forrige uke.

«Republikanere har vrangforestillinger om de tror spesialetterforskeren vil være rettferdig. Se på hvem han ansetter», tvitret han mandag.

Mediepersonligheter sår tvil om Muellers troverdighet

Den innflytelsesrike TV-kommentatoren Sean Hannity mener også Mueller bør få sparken.

Fox News-programlederen påstår at Trump allerede er renvasket og at å fullføre etterforskningen er å kaste bort skattebetalernes penger. Hannity er svært Trump-vennlig og snakker angivelig ofte med presidenten.

Ann Coulter, en provokatør og kommentator på ytre høyre fløy, mener også at etterforskningen må avsluttes.

«Nå som vi vet at TRUMP IKKE ER UNDER ETTERFORSKNING, burde Sessions trekke tilbake utnevnelsen og sparke Mueller», skriver hun på Twitter.

Coulter viser til at Comey har bekreftet at presidenten personlig ikke var under etterforskning.

Mueller er utnevnt til å etterforske det et samstemt amerikansk etterretningsvesen var russisk innblanding i presidentvalget. Han vil også undersøke om det var noen forbindelser mellom Trump-kampanjen, eller noen i kretsen rundt presidenten, og de russiske hackerne.